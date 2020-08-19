Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale Galata Kulesi'nin restorasyon sırasında tahrip edildiği görüntüler sonrası benzer bir haber de Sivas'tan geldi. 800 yıllık tarihi köprüye iş makinesinin çıkarıldığı anlara ait görüntüler tepki toplarken, Valilik konuyla ilgili soruşturma başlatıp "Eseri deforme eden bir uygulama yoktur" açıklamasını yaptı.

Galata Kulesi'nde yaşanan restorasyon skandalının yankıları sürerken bir haber de Sivas'tan geldi. Divriği ilçesindeki 800 yıllık Kız Köprüsü'nün restorasyonu sırasında, köprünün üzerine iş makinesi çıkarılması sosyal medyada tepki çekti. Bunun üzerine olayla ilgili valilikçe idari soruşturma başlatıldı. Vali, köprüyü deforme eden bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

TARİHİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNE İŞ MAKİNESİ ÇIKARILDI

Divriği'de bulunan ve Mengücekliler döneminde yapıldığı düşünülen 800 yıllık tarihi Kız Köprüsü, Çaltı Çayı üzerinde bulunuyor. İpek Yolu güzergahında bulunan, 70 metre uzunluğunda olan, kesme ve moloz taştan yapılan köprünün, Divriği Belediyesi'nin girişimiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında restorasyon çalışmasına başlandı. Restorasyon sırasında köprünün üzerine iş makinesi çıkarıldı. Kız Köprüsü'nün üstünde iş makinesi ile restorasyon fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Konuyla ilgili Sivas Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

"ESERİ HIRPAYALAN, DEFORME EDEN BİR ÇALIŞMA YOK"

Vali Salih Ayhan, "Tarihi eserlerle ilgili vatandaşlarımızın hassasiyetini takdir ve teşekkür ediyoruz. Bazen biz idarecilerin gözünden kaçan hususları gündeme getirmeleri örnek bir duyarlılıktır. Sivas'ımızın coğrafyası tarihi eserler bakımından zengindir. Sivas'ta tarihi eserler noktasında özel ihtimam gösteriyoruz. Yakın zamanda Galata Kulesi ile ilgili de gündem oldu. Biz de bu tip konularda arkadaşlarımızın hassas ve duyarlı olmaları konusunda uyardık. Dün Kaymakamlığımıza bizzat talimat verdik ve olay yerine gitti. Olay yerinde inceledi ve bir rapor gönderdi. Orada aslında anlık bir durum söz konusu. Tarihi eseri hırpalayan, deforme eden bir çalışma yoktur. Ama biz buna rağmen valilik olarak bir idari soruşturma başlattığımızı, konuyu yakından takip ettiğimizi ve ihmali olanlar ile ilgili gerekli idari işlemi yapacağımızı söyleyebiliriz. Ben de yakın zaman da orayı ziyaret edeceğim. Bu tip şeyler önemlidir. Bu konuda gerekli adımları radikal bir şekilde atacağız. Bu eserleri koruyup gelecek nesillere aktarmak bizim vazifemizdir. Hor kullanmak, hırpalamak, deforme etmek ve işin ruhuna aykırı uygulama yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

GALATA KULESİ İÇİN BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçirilen Galata Kulesi'nde geçtiğimiz günlerde 'restorasyon' adı altında çalışma başlatıldı. Sosyal medyada tarihi kuleye hiltilerle yapılan müdahalenin görüntüleri yayıldı. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" dedi.

Kaynak: DHA