80 yaşındaki eski hemşire ile 40 yıllık Anadol'un serüveni

80 yaşındaki eski hemşire ile 40 yıllık Anadol'un serüveni 1981 model otomobil ilk günkü gibi saklanıyor Otomobilin eski sahibi İsmail Yeşil: "Bu araba fabrikadan nasıl alınmışsa, şu anda da öyledir" Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki İsmail Yeşil, Türkiye'de nadir bulunan 1981 model Anadol A8...

80 yaşındaki eski hemşire ile 40 yıllık Anadol'un serüveni

1981 model otomobil ilk günkü gibi saklanıyor

Otomobilin eski sahibi İsmail Yeşil:

"Bu araba fabrikadan nasıl alınmışsa, şu anda da öyledir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki İsmail Yeşil, Türkiye'de nadir bulunan 1981 model Anadol A8 marka otomobilini sattıktan sonra anılarını hatırlamak için eski dostunu ziyaret ederek vakit geçiriyor.

Eskişehir'de 40 yıl önce hemşirelik yapan 80 yaşındaki İsmail Yeşil, yanında çalıştığı doktor tarafından hediye edilen 1981 model Anadol A8 marka otomobiline yıllarca gözü gibi baktı. Aracın bütün parçalarının fabrika çıkışlı olduğunu ve orijinal şekilde saklamaya özen gösterdiğini belirten Yeşil, üretiminden 40 yıl geçmesine rağmen sadece 43 bin kilometre yol yaptığını vurguladı. Otomobilin sınırlı sayıda üretildiğini ve günümüzde nadir bulunan bir model olduğunu söyleyen Yeşil, çalıştıkları dönemde sadece hastalara gitmek için kullanılmasından dolayı halk arasında ilk yardım arabası olarak bilindiğini belirtti. Yaşı ilerledikten sonra çocuklarının trafiğe çıkmasını istememesi üzerine aracını satmaya karar verdiğini söyleyen İsmail Yeşil, otomobilin hayatının bir parçası olduğunu belirterek anılarını hatırlamak için zaman zaman ziyaret ettiğini dile getirdi.

"Bu araba benim hayatım"

Otomobilin fabrikadan ilk çıkışıyla aynı parça ve boyaya sahip olduğunun altını çizen Yeşil, "Ben 1967 yılında doktorun yanında çalışmaya başladım. Doktor, Anadol marka otomobilini 'sana vermek istiyorum' dedi. Otomobil ile Alanya kadar bütün koyları gezdim bu arabayla. 1981 yılında aldık biz bu arabayı. Sadece hastalara gitmek için kullanıyorduk. Sağlık teşkilatında ne varsa bu arabanın içerisindeydi. Bu ilk yardım arabasıydı. Bu araba fabrikadan nasıl alınmışsa, şu anda da öyledir. 19 sene ben kullandım ve yaşım ilerledikten sonra çocuklarım trafiğe çıkmamı istemedi. Bu araba benim hayatım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot