8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromundan öldü (2)
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8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromundan öldü (2)

8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromundan öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

'OĞLUM SEN DAHA ÇOK KÜÇÜKTÜN'Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu nedeniyle Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocukları Toprak Kılınç'ın (8) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

'OĞLUM SEN DAHA ÇOK KÜÇÜKTÜN'

Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu nedeniyle Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocukları Toprak Kılınç'ın (8) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Küçük Toprak'ın cenazesi, Atakum ilçesindeki Derecik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede oğlunun tabutuna sarılan Gülsüm Kahveci Kılınç, 'Oğlum sen daha çok küçüktün' diyerek gözyaşı döktü. Cenazede acılı çifti, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları da yalnız bırakmadı.  


8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromundan öldü (2)
8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromundan öldü (2)
8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromundan öldü (2)
8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromundan öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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