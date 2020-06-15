8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI
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8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI

KEMİK iliği yetmezliği ile doğan ve üç kardeşini de aynı hastalıktan yitiren Diyarbakırlı ailenin 8 yaşındaki oğlu Arda'ya Diyarbakır AHBAP, Haluk Levent ve tedavi olduğu Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi sahip çıktı; küçük çocuk 4 ay arayla iki kez ilik nakli oldu.

15.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:19

KEMİK iliği yetmezliği ile doğan ve üç kardeşini de aynı hastalıktan yitiren Diyarbakırlı ailenin 8 yaşındaki oğlu Arda'ya Diyarbakır AHBAP, Haluk Levent ve tedavi olduğu Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi sahip çıktı; küçük çocuk 4 ay arayla iki kez ilik nakli oldu. Koronavirüs salgını sırasında ikinci naklini geçiren Arda'ya gözü gibi bakan doktorları, tam 8 ay sonra onu sağlıkla taburcu ederek memleketine uğurladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Aydın köyünde, köylülerin yardımıyla yaptıkları toprak damlı iki göz evde yaşayan Aysel ve Hadis Çelik çifti, 20 yıllık evlilikleri boyunca 6 çocuk sahibi oldu ancak çocuklarından sadece üçü hayatta kalabildi. Çelik çiftinin ilk çocukları Yusuf, 2001 yılında henüz 1 yaşındayken doğumsal bir kemik iliği yetmezliği olan 'Fanconi Aplastik Anemi' nedeniyle yaşamını yitirdi. Çiftin ikinci çocuğunda hastalık çıkmadı ama üçüncü çocukları Zeynep de henüz 8 yaşındayken aynı hastalık nedeniyle 2005 yılında yaşamını yitirdi. Aysel Çelik, dördüncü çocuğunu da karnındayken kaybetti ve düşük yaptı. Ailenin dördüncü çocuğu olan Arda'ya ise 4 yıl önce kemik iliği yetmezliği teşhisi kondu. Şu anda 8 yaşında olan Arda'nın tedavisi yardımlarla Antalya ile Diyarbakır arasında devam etti. Ancak küçük çocuğun ilik nakli olması gerektiği söylenince aileyi tanıyanlardan biri, sosyal medya üzerinden AHBAP ve Haluk Levent'e çağrıda bulundu. Küçük çocuğun tedavi olabilmesi için Haluk Levent ve İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi seferber oldu.

TEDAVİ İÇİN 8 AYDIR İSTANBUL'DA YAŞIYORLAR

Arda, 2 yaşındaki kardeşi Muhammed ve anne babasıyla 8 ay önce Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildi. Aile için hastanenin yakınından ev tutuldu, konaklama ve tedavi masraflarının tamamı hastane tarafından karşılandı. Diyarbakır'daki aileden 25 kişiye test yapıldı ve yüzde yüz uyumlu ilik amcasının oğlu Mehmet Çelik'ten çıkınca Arda'ya ilk nakil 5 Kasım 2019'da yapıldı. Tedavisi sırasında sanatçı Haluk Levent de Arda'ya moral ziyareti yaptı. Ancak viral bir enfeksiyon nedeniyle ilk nakil tutmadı ve Arda'ya yeni ilik aranmaya başlandı. Geçtiğimiz Mart ayında İzmir'den yüzde yüz uyumlu bir donör çıkınca, TÜRKÖK aracılığı ile İzmir'den getirilen ilikle Arda, 6 Mart'ta ikinci hayatına kavuştu. Kovid-19 salgınından birkaç gün önce ilik nakli olan Arda'ya tüm hastane gözü gibi baktı ve herhangi bir enfeksiyon geçirmemesi için hastane ve ev dışında hiçbir yerle temas etmemesi sağlandı. Salgın döneminde sıkı bir karantina ile korunan Arda'nın herhangi bir enfeksiyon geçirmeden sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorları, onu geçtiğimiz günlerde evine uğurladı.

'HALUK LEVENT BİZİMLE İRTİBAT KURDU, HEMEN TEDAVİSİNİ ÜSTLENDİK

Hastanenin Kemik İliği Nakil Merkezi'nden Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, 'Arda ve ailesi ile sanatçı Haluk Levent ve AHBAP Diyarbakır ekibi sayesinde ilk temasımız oldu. İlik nakli olması gerektiği için Levent ve ekibi tedavi için hastanemizden destek istedi. İlk tanısını Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'nde almıştı Arda. Nakil olması gerektiği ortaya çıkınca oradaki hekimlerimizle de birebir görüşerek aileyi buraya aldık. Kasım ayı başlarında amcasının oğlundan ilk kemik iliği naklini yaptık. Ailesinden 24-25 kişi taranmıştı ancak sadece Mehmet'in iliği tutmuştu. Sitomegalovirüs dediğimiz enfeksiyon nedeniyle ilk nakil maalesef başarısız oldu. Kemik iliği nakillerinin başarılı olabilmesi için hastaya başlığını baskılayıcı birtakım ilaçlar verilir. Bizlerde hiçbir etkisi olmayan bazı enfeksiyonları onlar çok ağır geçirir bu nedenle. Arda'da da böyle oldu maalesef. Kemik iliğini kaybetti uygun tedavisini almasına rağmenö dedi.

İKİNCİ HAYAT İZMİR'DEN ÇIKTI

Arda için ikinci kez ilik arayışına başlandığını ve aileden uygun donör çıkmadığı için aile dışı vericilerin araştırıldığını anlatan Prof. Dr. Malbora, sözlerini şöyle sürdürdü 'İzmir'de 21 yaşında bir genç kızımızın örneği yüzde yüz uyumlu çıkınca TÜRKÖK aracılığı ile donöre ulaşıldı ve sağolsun o kızımız, kök hücresini bağışlayarak Arda'ya hayat verdi. Donörün kök hücresi İzmir'de toplandı, TÜRKÖK kuryesi aracılığıyla hastanemize ulaştırıldı. 6 Mart'ta Arda'ya başarılı bir şekilde ikinci kemik iliği naklini gerçekleştirdik. Nakilden sonraki üçüncü ayında Arda'yı sağlıkla evine gönderebiliyoruz. Çelik ailesi Kasım ayından beri İstanbul'da yaşıyor. Arda'ya hem AHBAP hem de hastanemiz maddi manevi her türlü desteği vermeye çalıştık. Sadece tedavisini üstlenmekle kalmadık, kurumumuz onlara burada ev tuttu ve doğal aile yapısını bozmadan anne baba ve kardeşiyle burada misafir edildi. Onu sağlığına kavuşturduğumuz için hepimiz çok mutluyuz.

OKULA GİDEMEYECEK EVDE EĞİTİM GEREKLİ

Arda'nın babası Hadis Çelik (42), üç çocuğunu aynı hastalıktan kaybettiğini anlatarak AHBAP, Haluk Levent ve tedaviyi gerçekleştiren hastane ile doktorlarına minnettarlığını dile getirdi. Çelik, duygularını şöyle ifade etti 'Hepsini aynı hastalık yüzünden kaybettik. Ben çocukların hastalığı yüzünden çalışamıyorum. Bir hafta çalışsam bir ay hastanede kalıyorum. Haluk Levent ve doktorlarımızdan Allah razı olsun, bugüne kadar onlar bize yardımcı oldu. Maddi ve manevi her türlü desteği verdiler. Şimdi memlekete döneceğiz ama işim yok, iş bulmak istiyorum. 8-9 aydır buradayız Allah herkesten razı olsun. Arda bir yıl okula gidemeyecek. Enfeksiyon kapmaması lazım. Mecburen titiz bir bakım vermemiz gerek. Ona ayrı bir oda ayarlamamız gerekecek. Okula o kadar çocuğun içine gönderirsek yine hastalanabilir. O yüzden evde eğitim almasını istiyoruz.

8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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