8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (4)

TOPRAĞA VERİLDİAntalya'nın Alanya ilçesinde 9 Ağustos'ta ailesiyle birlikte tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelin havuzunda boğulan Ali Kemal Gürer'in (8) cenazesi, memleketi Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 Ağustos'ta ailesiyle birlikte tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelin havuzunda boğulan Ali Kemal Gürer'in (8) cenazesi, memleketi Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi. Küçük Ali Kemal için Gökbez Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, ev kadını annesi Ayşe, Artvin'de görevli Uzman Çavuş babası Üzeyir Gürer ile akrabaları katıldı. Ailenin 2 yaşındaki diğer çocukları Alya, etkilenmemesi için törene getirilmedi. Anne Ayşe Gürer, cenaze töreni boyunca ağlayıp sinir krizi geçirdi. Güçlükle ayakta durabilen baba Üzeyir Gürer'i ise yakınları teselli etti. Ali Kemal Gürer'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Malik Gödeliner