8 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 8 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

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8 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 8 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 8 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 8 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

8 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 49.302 test yapıldığı ve 1.041 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 22 kişi hayatını kaybetti ve 2.219 kişi iyileşti.

8 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

8 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 208.938 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.282'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.172 toplam entübe hasta sayısının ise 406 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 187.511 olarak açıklandı.

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kfXdBmpiqY

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2020

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Süreçte birçok ülkenin sağlık sistemi çöktü, ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmak üzere, 11 Mart'ta ilk can kaybımızın açıklandığı günden itibaren acımız devam ediyor. Sizden bu ölümlerin, önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuz hatırlamanızı rica ediyorum. Covid-19'dan kaçınmak mümkündür ve maske tüm dünyada kabul gören önemli bir tedbirdir.

Yakın mesafede maske yetersizdir, mesafe kuralı da tartışılmaz bir tedbirdir. El temizliği ise olmazsa olmaz bir kuraldır. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz, cenaze merasimi, taziye, mevlid ve toplu ibadetten kaynaklanan riskleri önlemek için çalışmalar başlatmıştır.

Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep ve Urfa olmak üzere bazı illerimizde vaka sayısı pik seviyesinde. Buradaki vaka artışlarının hala tedbirlerle düzeleceğini düşünüyoruz. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler, sonbahar için karamsar. Bunu hesaba katmamız kaçınılmazdır. Mücadelemizi verirken, hayatın da hakkını verelim. Yeterki kurallara uyalım.

Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik."

Aşağıda yer alan indir butonuna basarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir