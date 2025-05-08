8 Mayıs Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı!

8 Mayıs Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Mayıs 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Mayıs 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– İstanbul'da Depreme Hazırlığın Artırılmasıyla İlgili Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

–– İSMEP Projesinin Ekonomik Etki Değerlendirmesiyle İlgili Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/145, 146)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/05/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/32053] Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 5/5/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/32059] Sayılı Kararı

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