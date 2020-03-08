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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:28
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, kadınların aile kurumunun temel taşı, milletin baş tacı olduğunu belirtti.

Fedakarlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadının hayatın her alanında etkin bir şekilde görmenin kendilerini sevindirdiğini belirten Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadına bir anne, bir kardeş ve bir eş olarak gösterilen saygı ve hürmetin düzeyi, o toplumun geldiği medeniyet seviyesinin de bir ölçüsüdür. Üreten ve yöneten kadınlarımızın sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Akademisyenler, bilim kadınları, hukukçular, diplomatlar, siyasetçiler, doktorlar, öğretmenler gibi her alanda başarılı kadınlarımızın var olması, devletimizin de sosyal ve iktisadi alanda kalkınmasını sağlamaktadır. Kadınların toplumsal hayatla bütünleşmeleri, toplumun işleyişine, gelişmesine ve ilerlemesine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmaları, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, sosyal güvencelerinin sağlanması ve hukuki sorunlarının çözüme kavuşturulması için, herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir. Kadınların, şiddete maruz kalmadıkları, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da artırdıkları, toplumda daha görünür ve güçlü oldukları bir Türkiye dileğiyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."

Kaynak: AA

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