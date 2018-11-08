8. Malatya Uluslararası Film Festivali Başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali için hazırlıklar tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafında Kernek Şelalesinde 8. Malatya Uluslararası Film Festival öncesi bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın Toplantısına Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gencay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Güner, Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Film Festival Direktörü Suat Köçer, daire başkanları, müdürler ve basın mensupları katıldı.

"ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANACAK"

8. Malatya Uluslararası Film Festivaline; Cem Yılmaz, Şener Şen, Nuri Bilge Ceylan ve yurt dışından birçok sanatçı katılıyor. Sinema alanında birçok eserde yer alan usta sanatçılar, Malatyalılarla buluşuyor.

"MALATYA'NIN HER YERİNDE FESTİVAL HEYECANI YAŞANACAK"

Sinemaseverlerin yoğun katılım sağlayacağı festival, Malatya Park Avşar Sinemaları ve Yeşil Sinema'da gösterilen filmlerle Malatyalıları buluşturacak. Bunun yanı sıra Huzurevi, Çocuk Esirgeme Kurumu, Suriye Kampları ve her ilçede sinema gösterimleri gerçekleştirilecek. Böylece şehir merkezine gelme imkanı olmayan vatandaşlar, kendi ilçelerinde filmleri izleyebilecekler.

NOGAY: "EN GÜZEL ŞEKİLDE AĞIRLANACAK"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, "Malatya'da hem uluslararası hem yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde konuk etme ile alakalı Büyükşehir Belediyesi olarak programa ulaşım, güvenlik, programın organizasyonu açısından bir ekip oluşturduk. Bu programa ulaşmak için yeni ek seferler düzenleyeceğiz. Gösterilerin yapılacağı noktalarda vatandaşların o merkezlere kolay ulaşabilmesi için büyükşehir olarak almamız gereken tedbirler neler ise bunları da önceden alıp, vatandaşların hızlı bir şekilde bu programlara iştirak etmesini sağlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

KÖÇER: "FESTİVALİN MALATYA İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEMİ VAR"

Festival Film Direktörü Suat Köçer, bu tür organizasyonların bir sahiplenme ve aidiyet meselesi olduğunu belirterek, "Birçok bakımdan zorlu aşamalardan oluşan organizasyonlar ve dolayısıyla sahiplenmek çok önemli. Ben bu bağlamda Büyükşehir Belediyesinin bu kadar büyük, bu kadar kapsamlı ve artık sinema sektöründe ciddi bir yer edinmiş, Türkiye'nin önemli festivalleri arasına girmiş bir festivali büyük bir aidiyet duygusuyla sahiplendiği, daha iyi noktalara taşımak içinde imkânlarını seferber ettiği için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Festival çizelgeleri halkın ve sinemaseverlerin ulaşabileceği birçok noktaya dağıtımı yapıldı. Çizelgemizde festivalin film programı var. Burada gün gün festivalin yarışma bölümünde ve seçkinler ile özel etkinlikler kısmında yer alan filmlerin program çizelgesi bulunuyor. Malatya'ya Festival geldi programının Malatya için çok büyük bir önemi var." dedi.

Bu yılki festivalde 'Onur Ödülleri' usta oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman ile usta yönetmen Osman Sınav'a verilecek. Ayrıca 'Sinema Emek Ödülü' makyaj sanatçısı Derya Ergün'e, Türk Sinemasına Katkı Ödülleri ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ve Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan'a verilecek.

Öte yandan festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstleniyor.