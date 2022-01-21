8. İzmir Fashion Week yeni tasarımları modaseverlerle buluşturuyor - Haberler
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8. İzmir Fashion Week yeni tasarımları modaseverlerle buluşturuyor

8. İzmir Fashion Week yeni tasarımları modaseverlerle buluşturuyor
AA / Ömer Evren Atalay - Haberler | Güncel

Ünlü tasarımcılar ve firmalar, yeni sezon kreasyonlarını 8. İzmir Fashion Week'te sergiliyor.

İZMİR (AA) - Ünlü tasarımcılar ve firmalar, yeni sezon kreasyonlarını 8. İzmir Fashion Week'te sergiliyor.

Etkinliğin ikinci gününde, Alsancak'taki eski tütün deposunda defile düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile Moda Tasarımcıları Derneğinin düzenlediği organizasyonda, mankenler Ece Begüm Yücetan, Wilma Elles, Didem Soydan, Elif Ece Uzun, Gizem Barlak ve Ebru Öztürk podyuma çıktı.

Toplam 14 tasarımcı ve firmanın ürünlerini sergileyeceği 8. İzmir Fashion Week, 23 Ocak'ta Esin Özyiğit'in tasarımlarının yer aldığı defileyle son bulacak.

Kapanış defilesinde toplanan gelir, kanserli çocukların tedavisi için bağışlanacak.

8. İzmir Fashion Week yeni tasarımları modaseverlerle buluşturuyor

8. İzmir Fashion Week yeni tasarımları modaseverlerle buluşturuyor

8. İzmir Fashion Week yeni tasarımları modaseverlerle buluşturuyor

8. İzmir Fashion Week yeni tasarımları modaseverlerle buluşturuyor

AA / Ömer Evren Atalay - Son Dakika Haberleri

Fashion Week, Alsancak, Tütün, İzmir, Güncel, Haber

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