8. Haliç Dostluk Kupası Kadir Has Üniversitesi'nin

İlk olarak 2011 yılında gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Haliç Dostluk Kupası'nın bu yıl sekizincisi gerçekleşti. Yarışın bu yıl ki birincisi Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı oldu.

Kadir Has Üniversitesi önünde başlayarak Rahmi M. Koç Müzesi önünde son bulan yarışta yarışçılar dakikada ortalama 30 kürek çekti. En başarılı ekip dakikada 34 kürek çekerek 8 dakika 28 saniyede yarışmayı tamamlayan Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı oldu.

2 bin 100 metrelik parkurda, Kadir Has Üniversitesi ekibinde Yavuz Ali Oğuz, Enes Kurtulan, Ozan Demirdelen, Savrun Kanay, Bedirhan Yıldırım, Berk Akın, Halit Can Hasbolat, Barış Borazan ve Kaan Aksu "Haliç Dostluk Kupası" için kürek çekti. Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı, yarışa Burkay Günay antrenörlüğünde hazırlandı.Koç Üniversitesi Kürek Takımı ise Yalçın Fidancı antrenörlüğünde dümende Selin Şengöz, Çağda Barış Benlier, Yaşar Barış Güllüoğlu, Furkan Polat, Mert Özel, Hakan Güneş, Cem Berk Görmüş, Mertcan Asgün ve Abdullah Salih Budan ile yarıştı.

"HEPSİ İLE GURUR DUYUYORUM"

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Haliç Dostluk Kupası'nın Türkiye'de iki üniversite arasında gelenek haline getirilen ve her yıl düzenlenen tek kürek yarışı olduğunu belirterek, "Bu yıl sekizincisi düzenlendi. İlk rektörlük dönemimde iki yarış gördüm, ikisinde de galibiyeti aldık. Çok mutluyum. Bu çocukların kar, kış, yağmur demeden nasıl çalıştıklarını görüyorum. Bu kadar disiplinli bir program içerisinde sürekli çalışıp, emeklerinin karşılığını alabildiklerini görmek beni ayrıca mutlu etti. Bu çocuklar sporcudan önce öğrenci. Bu takımdaki çocuklar akademik başarıları olup da sporcu olan çocuklar. O nedenle bu beni ayrıca mutlu ediyor. Ben hepsi ile gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"BU YARIŞLARIN YÜZLERCE YIL DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise, "Sporcularımız çok iyi yarıştılar. Her birinin Türkiyemizin yarınlarını taşıdığını da gözlerinde görüyoruz. Aynı zamanda çok iyi öğrenciler. Her iki üniversitemiz de bu çalışmalarına devam edecek. Aynı İngiltere'de bulunan iki büyük üniversitenin yüzyıllardır birlikte yaptıkları yarışlar gibi biz de bu güzel Haliçimizde bu güzel yarışların yüzlerce sene devam etmesini istiyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK"

Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı Kaptanı Yavuz Ali Oğuz yarışmayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bütün sene çalıştık ve onun karşılığını aldık. Sekizincisi düzenlendi bu sene. Şu an durum 5-3 oldu. İlk 3 sene şampiyonluğu Koç Üniversitesi almıştı. Son beş senedir de biz kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAYBETSEK DE KÜREK ÇEKTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

"Kaybetsek de kürek çektiğimiz için mutluyuz" diyen Koç Üniversitesi Kürek Takımı Kaptanı Abdullah Salih Budan duygularını şu şekilde ifade etti:

"Burada herkes çok emek veriyor. Okulun yanı sıra antrenman yapıyoruz. O yüzden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sabahın çok erken saatlerinde gelip, antrenman yapıyoruz. Daha sonra derslerimize giriyoruz. O yüzden yarışmak bile büyük bir sevinç bizim için. O yüzden mutluyum." - İstanbul

Kaynak: DHA