8 farklı şehirde hayata geçirilen proje ile çocuklara birlik ve paylaşma bilinci aşılanacak

Ankara, Mamak Naşide Halil Gelendost İlkokulu öğretmenlerinden Banu Final ile Polatlı İnkılap İlkokulu öğretmenlerinden Sevda Çıngıl, çocuklar için eTwinning platformuna bağlı 'Benimle Paylaşır Mısın?' projesine imza attı. Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği proje, Ankara, Kırklareli, Ordu, İstanbul, Konya, Batman, Trabzon ve Antalya'da hayata geçirildi.

PROJE İLE PAYLAŞMAMA SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Türkiye'den 8 farklı şehir ve okullardaki öğretmenler ile Azerbaycan'dan bir öğretmenin rehberliğinde hayata geçirilen proje ile toplumdaki ciddi sorunlardan biri olan paylaşmamanın önüne geçilip, birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemi çocuklara aşılanacak.

"ÇOCUĞUN MUTLULUĞU TOPLUMUN MUTLULUĞU"

Paylaşmanın sonradan öğrenilen bir davranış olduğunu kaydeden öğretmenler,çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan bazı davranışların küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini belirtiyor. Paylaşmayı öğrenen çocuğun kendi hayatında önemli bir sosyal beceri kazandığını vurgulayan öğretmenler, özellikle pandemi döneminde paylaşmanın öneminin daha da arttığına değinerek, şunları ifade etti: "Çocuklar paylaşmanın anlamını deneyimleyerek yaşamalıdır. Çocuklar paylaşımda bulunduğu kişinin yüzündeki mutluluğu gördükçe daha çok mutlu olur. Bu da toplumun mutluluğu anlamına gelir. Çocuğun çıkar gözetmeden karşılık beklemeden paylaşma gibi manevi bir değeri kazanması hedeflenmektedir."

ÇOCUKLAR ZARARLI SİTELERE VE OYUNLARA KARŞI KORUNACAK

Çalışma kapsamında çocukların becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar da yapılacak. Buna göre çocukların zararlı internet sitelerinden ve oyunlarından nasıl uzak duracağı, internette nasıl tasarım yapıp, içerik üretecekleri ve bunları nasıl paylaşacakları öğretilecek. Ayrıca giderek kullanımı artan WEB 2.0 araçlarından bazılarının da kullanımına yönelik bilgiler sunulacak.

TÜM CANLILARA YARDIM BİLİNCİ AŞILANACAK

Proje ile ayrıca çocuklara, tüm canlılara karşı yardım bilinci aşılanacak. Çocuklar bu çalışma ile sokak hayvanları için mama kapları, su kapları ve yemlikler hazırlayıp, hayvanların besin ve su ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Aynı zamanda okudukları kitapları ve oynadıkları oyuncakları da ihtiyaç sahibi kişilerle paylaşacaklar.