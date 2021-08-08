"8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama" gününe yoğun ilgi
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"8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama" gününe yoğun ilgi

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Sağlık

Tunuslu vatandaşların aşı uygulama merkezlerine akın etmesi Sırada bekleyenlerden detaylar Ben Arus Enstitüsü Müdürü İman Hadidi ile röportaj Aşılama işleminden detaylar Sağlık çalışanı personeli El arbi Muammeri ile röportaj TUNUS - Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından açıklanan "8...

Tunuslu vatandaşların aşı uygulama merkezlerine akın etmesi

Sırada bekleyenlerden detaylar

Ben Arus Enstitüsü Müdürü İman Hadidi ile röportaj

Aşılama işleminden detaylar

Sağlık çalışanı personeli El arbi Muammeri ile röportaj TUNUS - Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından açıklanan "8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama" günü dolayısıyla, Ben Arus vilayetinde binlerce Tunuslu aşı uygulama merkezlerine akın etti.

'8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama' gününe yoğun ilgi
'8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama' gününe yoğun ilgi
'8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama' gününe yoğun ilgi
'8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama' gününe yoğun ilgi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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