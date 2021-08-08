"8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama" gününe yoğun ilgi
Tunuslu vatandaşların aşı uygulama merkezlerine akın etmesi Sırada bekleyenlerden detaylar Ben Arus Enstitüsü Müdürü İman Hadidi ile röportaj Aşılama işleminden detaylar Sağlık çalışanı personeli El arbi Muammeri ile röportaj TUNUS - Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından açıklanan "8...
Tunuslu vatandaşların aşı uygulama merkezlerine akın etmesi
Sırada bekleyenlerden detaylar
Ben Arus Enstitüsü Müdürü İman Hadidi ile röportaj
Aşılama işleminden detaylar
Sağlık çalışanı personeli El arbi Muammeri ile röportaj TUNUS - Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından açıklanan "8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama" günü dolayısıyla, Ben Arus vilayetinde binlerce Tunuslu aşı uygulama merkezlerine akın etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi