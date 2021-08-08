"8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama" gününe yoğun ilgi

Tunuslu vatandaşların aşı uygulama merkezlerine akın etmesi Sırada bekleyenlerden detaylar Ben Arus Enstitüsü Müdürü İman Hadidi ile röportaj Aşılama işleminden detaylar Sağlık çalışanı personeli El arbi Muammeri ile röportaj TUNUS - Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından açıklanan "8...