8 Ağustos 2025 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI nelerdir? Dualı, ayetli, hadisli, farklı ve anlamlı Cuma sözleri ile 'Hayırlı Cumalar' mesajları

İnternette en çok aranan Cuma mesajları arasında hem kısa hem de uzun, resimli ve yazılı seçenekler bulunuyor. Ayet ve hadislerle süslenmiş bu mesajlar, Cuma gününün manevi atmosferini yansıtıyor. 8 Ağustos 2025 tarihine özel Cuma mesajları, gönülleri birleştiren, kalpleri huzurla dolduran anlamlı ifadelerden oluşuyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel dualı, ayetli, hadisli ve anlamlı Cuma sözleri…

DUALI CUMA MESAJLARI

"Mübarek Cuma günü, kalplerimize huzur, evlerimize bereket, ruhlarımıza sükûnet getirsin. Hayırlı Cumalar!"

"Rabbim bu mübarek günde gönlümüzü sıkıntılardan arındır, kalbimizi huzurla doldur. Dualarımız kabul, günümüz bereketli olsun."

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun…" (Cuma, 62/9).

"O Rab ki, göklerin ve yerin mülkü Onundur. O'nun dengi yoktur." (İhlas Suresi, 112:2-4).

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Cuma günü, o günün hayrını isteyen için Allah katında bir bayramdır." (İbn Mâce)

"Cuma günü bir saat vardır ki, kul o saatte Allah'tan bir şey isterse, Allah ona mutlaka verir." (Buhârî)

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

"Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara."

"Cumanın bereketi üzerinize olsun! Cumanız mübarek ve kabul olsun inşallah."

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

