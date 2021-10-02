79 yaşındaki hastanın kalça kırığına lokal anesteziyle ameliyat - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

79 yaşındaki hastanın kalça kırığına lokal anesteziyle ameliyat

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Sağlık
79 yaşındaki hastanın kalça kırığına lokal anesteziyle ameliyat

BİLECİK Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek rahatsızlığından diyaliz tedavisi gören Nazif Kütükçü'nün (79) kalça kırığı çivileme ameliyatı, yüksek hayati riski nedeniyle lokal anesteziyle yapıldı.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek rahatsızlığından diyaliz tedavisi gören Nazif Kütükçü'nün (79) kalça kırığı çivileme ameliyatı, yüksek hayati riski nedeniyle lokal anesteziyle yapıldı. Başhekim Yardımcısı Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Murat Altun, hastanın sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Gayet ağrısız ve bir anestezi komplikasyonuna maruz kalmadan hastamızın ameliyatını tamamladık. Şu an için her şey yolunda, bugün hastamızı ayağa kaldırdık, oturttuk" dedi.

Bilecik'te yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Nazif Kütükçü, kalçasındaki kırık nedeniyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Başhekim Yardımcısı Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Altun, ilerleyen yaşı nedeniyle ameliyatın yüksek hayati risk taşıdığını belirledi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Kütükçü'nün kalça kırığı çivileme ameliyatının, lokal anestezi altında yapılmasına karar verildi. Opr. Dr. Altun ve ekibinin yer aldığı ameliyat başarılı tamamlanırken, Kütükçü sağlığına kavuşup kısa sürede ayağa kalktı.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Opr. Dr. Altun, Nazif Kütükçü'nün sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisine devam edildiğini söyledi. Altun, "Nazif amcamız genel durumu itibarıyla anestezi açısından yüksek risk oluşturan bir grupta kalça kırığı ile bize başvurdu. Kalça kırığı cerrahisinde anestezi açısından riskli olduğu için kalça kırığının çivileme ameliyatını lokal anestezi ile yapmaya karar verdik. Gayet ağrısız ve bir anestezi komplikasyonuna maruz kalmadan hastamızın ameliyatını tamamladık. Kendisi aynı zamanda diyaliz hastası olduğu için şu anda ameliyat sonrası diyalizini alıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok şu an için her şey yolunda, bugün hastamızı ayağa kaldırdık, oturttuk ve şu anda işler yolunda" dedi.

İbrahim Kütükçü, lokal anesteziyle gerçekleşen ameliyatın ardından babası Nazif Kütükçü'nün sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ayağa kalktığını gördükleri için çok mutlu olduklarını belirten Kütükçü, "Riskli ameliyattı, böyle uyuması mümkün değildi. Doktor beyimiz riski aldı çok başarılı, güzel bir ameliyatla sonuçlandı ameliyatımız. Şu anda tekrar diyalize bağlanabildi, hayatı devam edebiliyor. Babamız gerçekten iyi, tahmin etmiyordum bu kadar iyi olabileceğini ama inşallah daha da iyi olacak" diye konuştu.


79 yaşındaki hastanın kalça kırığına lokal anesteziyle ameliyat

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
İki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısı 19'a yükseldi

İki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısı 19'a yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Alex Teixeira Serdar Aziz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 79 yaşındaki hastanın kalça kırığına lokal anesteziyle ameliyat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 15:42:43. #1.17#