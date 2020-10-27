78 yaşında intihara kalkıştı, başkan vazgeçirdi
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78 yaşında intihara kalkıştı, başkan vazgeçirdi

27.10.2020 13:44 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:36

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, intihar girişiminde bulunan Celal A. (78), Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından ikna edilerek, çatıdan indirildi.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, intihar girişiminde bulunan Celal A. (78), Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından ikna edilerek, çatıdan indirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evi ile ilgili bir sorun nedeniyle 4 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar edeceğini söyleyen Celal A.'yı görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna konuşmasına rağmen Celal A., çatıdan inmedi. Bunun üzerine bölgeye gelen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yarım saat konuştuğu Celal A.'yı inmesi için ikna etti. Çatıdan inen Celal A., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.


78 yaşında intihara kalkıştı, başkan vazgeçirdi
78 yaşında intihara kalkıştı, başkan vazgeçirdi
78 yaşında intihara kalkıştı, başkan vazgeçirdi
78 yaşında intihara kalkıştı, başkan vazgeçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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