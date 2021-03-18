76 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni nehir kenarında bulundu
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76 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni nehir kenarında bulundu

18.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:57

Manisa'da yaşayan 76 yaşındaki Muammer Akkaya'nın cansız bedeni nehir kenarında bulundu. Bakkal olduğu öğrenilen Akkaya'nın cansız bedenini gören ailesi sinir krizi geçirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilinin bulunduğu Muammer Akkaya'nın cansız bedeni, 15 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Mahallesi Kazağzı mevkisinde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Akkaya'nın Muradiye Mahallesi'ndeki Gediz Nehri köprüsünden, suya düşerek akıntıya kapıldığı değerlendirildi.

76 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni nehir kenarında bulundu

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Akkaya'nın cenazesi otopsi için morga gönderildi. Babalarının cansız bedenini gören Timur Akkaya ve Tansu Akkaya sinir krizi geçirdi. Kardeşleri, yakınları teselli etti.

76 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni nehir kenarında bulundu
76 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni nehir kenarında bulundu
76 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni nehir kenarında bulundu
76 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni nehir kenarında bulundu
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