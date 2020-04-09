76 yaşındaki kadın koronayı yendi
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Marmaris Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Marmaris, 3. Sayfa

76 yaşındaki kadın koronayı yendi

76 yaşındaki kadın koronayı yendi Marmaris Devlet Hastanesi'nde Koronavirüs tedavisi gören 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

09.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:37
76 yaşındaki kadın koronayı yendi

76 yaşındaki kadın koronayı yendi

MUĞLA - Marmaris Devlet Hastanesi'nde Koronavirüs tedavisi gören 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Datça İlçesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Neriman Dukali, 3 Nisan Cuma günü kronik hipertansiyon hastalığı nedeniyle fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Datça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadının korona virüs olabileceğinden şüphelenen hekimler hastayı Marmaris Devlet Hastanesine sevk etti. 5 Nisan Pazartesi günü Marmaris Devlet Hastanesi'ne getirilerek test yapılan kadının sonucu pozitif çıktı ve hastanede oluşturulan karantina servis ünitesine alındı.

76 yaşındaki Neriman Dukali'nin koronavirüs ile ilgili tedavisi olumlu cevap verdi. Dört gün süren tedavi sonrası iyileşen yaşlı kadın hastane yönetimi tarafından taburcu edildi.

Hastaneden taburcu olan 76 yaşındaki Neriman Dukali, "Bende hipertansiyon var. Onun için geldim. Şu an çok iyiyim. Hastanemiz çok iyi ilgilendi. Hemşirelerimiz, doktorlarımız. Ellerine kollarına sağlık. Cümlesine şifa versin. En çok torunlarımı özledim" dedi.

76 yaşındaki kadın koronayı yendi

Kaynak: İHA

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76 yaşındaki kadın koronayı yendi
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