75 yıldır aynı yastığa baş koyan çift mutluluklarıyla örnek oluyor
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75 yıldır aynı yastığa baş koyan çift mutluluklarıyla örnek oluyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde 75 yıldır evli olan Hatice ve Süleyman Özen, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

11.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:18

Konya'nın Karapınar ilçesinde 75 yıldır evli olan Hatice ve Süleyman Özen, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.

Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde yaşayan Özen çifti, evliliklerinde geçen 3 çeyrek asra rağmen birbirlerini ilk günkü gibi sevmeye ve desteklemeye devam ediyor.

Evlilikleri boyunca hiç kavga etmediklerini belirten, 6 çocuğu ve 30'dan fazla torunu olan çift, torunlarının çocuklarını da görmenin kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getiriyor.

Çocukları ve torunları tarafından da sık sık ziyaret edilen çiftin, birbirlerine duydukları sevgi ve saygıları herkese örnek oluyor.

Süleyman Özen, 96 yaşında olmasına karşın 3 ay öncesine kadar bisikletle gezdiğini anımsatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde getirilen sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle istediği kadar bisiklet kullanamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Hayatında ilk defa doktora geçen yıl gittiğine işaret eden Özen, ilaç kullanmayı da sevmediğini vurguladı. Beslenmesine dikkat ettiğini ve özellikle her sabah tereyağı yediğini aktaran Özen, kendisinin de eşinin de sağlık durumunun yerinde olduğunu belirtti.

İhtiyaçlarının çoğunun çocukları ve gelinlerince karşılandığını anlatan Özen, "Torunlarımız da bizi ziyaret ediyor. Torunlarımın çocukları geliyor. Bazen kendimiz de küçük işlerimizi yapıyoruz. Geçmişe baktığımda, 'Zaman ne çabuk geçmiş' diyorum. Hafızam da yerinde. Askerliğimi hatırlıyorum. Buradaki arkadaşlarım hala aklımda. Ama hiç yaşıtım da kalmadı." diye konuştu.

Özen, 75 yıllık evliliklerinde eşiyle birbirlerini hiç kırmadıklarını belirterek, "Eşimle birbirimize hep saygılı davrandık. Saygı olunca sevgi de zaten geliyor. Eşim ve ben amca çocuklarıyız. Elimizdeki imkanlara şükrettik. Fazlasını istemedik. Mevcut olanlarla mutlu olduk. İsrafa ve taşkınlığa izin vermedik. Şimdi her şey isteniyor. Evliliğimiz boyunca birbirimize anlayışlı ve güler yüzlü olduk. Hala eski muhabbetimiz devam ediyor. Birbirimizin can yoldaşıyız." dedi.

Süleyman Özen, yeni evleneceklere ve evli çiftlere ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Birbirinizi kırmayın, incitmeyin. Telafisi olmayacak söz ve davranışlardan kaçının. Bizim yaşlarımızı düşünün. Bunca yıldır birbirimize destek oluyoruz. Yaşlılıkta tek dayanağınız eşlerinizdir. Gençlere ve evleneceklere tavsiyemiz, birbirinizi sebepsiz yerlere kırmayın. İsrafa gidecek harcamalar yapmayın. Kimseyle yarış etmeyin. Bütçenize göre yuva kurun. Büyüklerinizin sözlerine kulak verin. Mutluluğun sırrı birbirini sevmek, anlayışlı olmak, hürmet etmek, gönlü kırıldıysa hemen gönlünü almaktır. Sevdiğinin gönlünü alırsan o evlilik uzun ömürlü olur."

Özen'in 90 yaşındaki eşi Hatice Özen de "Eşimle muhabbetimiz hala devam ediyor. Birbirimize kötü sözümüz olmadı. Ayaklarımdan rahatsız olduğum için eşim küçük işleri kendisi yapar. Evlilikte sevgi ve saygı çok önemli. Evimizde sohbet ederek vakit geçiriyoruz, eski günleri anlatıyoruz. Bugüne kadar birbirimize kırıcı olmadık. Kendisinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Yaşlı çiftin torunu Ayhan Özen de büyüklerini her gün ziyaret ederek, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduğunu dile getirdi. Sohbetleri sırasında dedesinin, eski anılarını anlattığını aktaran Özen, 75 yıldır süren mutlu evliliğin gençler için örnek oluşturduğunu kaydetti.

75 yıldır aynı yastığa baş koyan çift mutluluklarıyla örnek oluyor

Kaynak: AA

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