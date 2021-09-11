Bilecik'in Söğüt ilçesinde,"740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleşen şenlikte, Hükümet Konağı önünden mehter takımı eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü yapıldı.

Türbede dua edilmesinin ardından tören alanına geçildi. Alandaki Türk Büyükleri Anıtı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, şenliğe katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir programda Söğüt'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demircan, şu ifadeleri kullandı:

"Başımızı dik tutan bu gurur, asırlar önce bir çınar gölgesine ekilen bağımsızlık tohumunun, üç kıtada ve yedi iklimde hüküm süren cihan devletine varışının ve ardından kurtuluştan kuruluşa uzanan milli mücadelemizin zaferle şahlanışının eseridir. Vatan, millet, bayrak aşkıyla pişilen ocakta sanılmasın ki yiğitler birbirinden ayrıdır. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'dir, Malazgirt'te Alparslan, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmed, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal'dir onlar. Kökümüz mazide, gözümüz atide asırlar boyu var olduğumuz şu gök kubbede yüreğindeki gözü peklikle bizlere toprağı vatan kılan, münevverlik timsali Ertuğrul Gazi atamızın izinden giden kahraman ecdadımızın mirası her bir Türk ferdinin ruhunda bugün bir iftihar vesilesi olarak aynı ateşle yankı bulmaktadır. Güneşi bayrak, göğü çadır eyleyen, kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara süren, pusatlarını yay eyleyip ordularını gür kılan, vatanı dardan kurtaracak vesileye yaren olan, sefer ile yükümlü zafer ile şad olan, 'Andolsun ki üstte mavi gök, altta yağız yer yarılmadıkça zulme boyun eğmeyeceğim' diyen Ertuğrul Gazi atamızın, tevhidin ruhunun adalet olduğunu gösteren mirasının yarınlara taşınacağından şüphemiz yoktur."

Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu da Şeyh Edebali'nin "Ey Oğul, geçmişimi iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın." nasihatine sıkı sıkı bağlı olduklarını söyledi.

Kadiroğlu, Söğüt ruhunu her daim canlı tutmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu ruh, ışığını Hazreti Peygamber'den tevarüsle Şeyh Edebali'den, gücünü ise nefsine hakim olmayı bilen adil beylerden, yiğit alperenlerden, gözü pek bacılardan alan aklın ve kalbin birlikte hükmettiği kadim ve kutlu bir ruhtur." dedi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ise Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'ya geliş sürecini anlattı.

Konuşmaların ardından Söğüt Belediye Başkanı Sever, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na "Alp" kıyafeti giydirerek kılıç takdim etti.

Tören, halk oyunları ve Küre Mehteran Bölüğünün gösterisinin ardından geleneksel pilav ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.