74 yaşındaki hayvansever, sokak hayvanlarını beslemek için her gün 10 kilometre yürüyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki hayvansever Satılmış İncedere, her gün 10 kilometre yürüyerek sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

İlçeye bağlı Kıyaslar Köyü Araplar Mahallesi'nde ikamet eden İncedere'nin eşi Fatma İncedere, yaklaşık 10 yıl önce bir sokak kedisini eve getirerek bakımını üstlendi.

Aradan geçen sürede kendilerini sokak hayvanlarına adayan çiftin beslediği kedi sayısı 30'a yaklaştı.

Satılmış İncedere, 3,5 yıl önce rahatsızlanan eşinin tedavi görmek üzere Ankara'da yaşayan oğlu ve kızının yanına gitmesinin ardından hayvanların bakımını tek başına üstlendi.

Eşinin emaneti olan sokak hayvanlarını tavuk ciğeri, mama ve sütle besleyen İncedere, masrafları kendi imkanlarıyla karşılıyor.

Köyde yaşadığı için hayvanların yiyecek ihtiyacını Mengen'den temin eden İncedere, bu nedenle hemen hemen her gün 10 kilometre yürüyerek onlarca kediye yiyecek getiriyor.

"Kendimi hayvanlara adadım"

İncedere, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce sokak kedisi beslemeye başladıklarını, zamanla sayının giderek arttığını anlatan İncedere, "Eşim rahatsız, Ankara'da 3,5 senedir. Onun yokluğunda kendimi bu hayvanlara adadım. Eşimin emaneti olan kedileri besliyorum." dedi.

İncedere, kedileri mama, süt ve tavuk ciğeriyle beslediğini aktararak, "Her gün Mengen'e yürüyerek gidip geliyorum. Her gün 10 kilometre yol gidip geliyorum. Kediler doyduğu zaman ben huzurlu oluyorum. Ben aç kalayım, bu hayvanlar aç kalmasın." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları için yaptığı masrafı kendi imkanlarıyla karşıladığını dile getiren İncedere, sağlığı el verdiği sürece kedileri beslemeye devam edeceğini kaydetti.

İncedere, 5 yıldır her gün kedileri beslediğini belirterek, "Gece de olsa Mengen'e gidip yiyecek alıp geliyorum. Sokağa çıkma kısıtlama olan günlerde cuma gününden kediler için yiyecek almaya çalışıyorum. Saat 09.00'da köyden çıkıyorum, Mengen'e gidiyorum. Alacaklarımı aldıktan sonra geri dönüyorum. Ondan sonra da hayvanları doyuruyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder