7326 sayılı kanunla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
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7326 sayılı kanunla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

7326 sayılı kanunla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ve Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen, "09/06/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" la ilgili 11 Ağustos ta bilgilendirme toplantısı,...

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ve Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen, "09/06/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" la ilgili 11 Ağustos ta bilgilendirme toplantısı, Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGK) ev sahipliğinde yapıldı.

SGK Çok amaçlı konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Başkanı Şimşek Akpınar ile Muhasebeciler ve mali Müşavirler katıldı. Toplantının açılışında, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan ile SMMO Başkanı Şimşek Akpınar birer konuşma yaptı. Yapılandırmanın borçlu İşveren ve mükellefler için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden konuşmacılar, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Ağustos olduğunu belirterek, mükelleflerin yoğunluk yaşanacağını göz önüne alıp, başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundular.

Toplantıda daha sonra, Vergi Dairesi ile SGK uzmanlarınca 7326 Sayılı Kanun kapsamına giren borçların yapılandırmasıyla ilgili teknik bilgileri içeren birer sunum yapıldı. SGK'daki toplantı, soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

7326 sayılı kanunla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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