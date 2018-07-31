72 Yaşındaki Adam Öldüresiye Dövüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalışan 72 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, otomobille su sıçratarak yoldan geçen iki kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Bafra ilçesi Samsun-Snop Karayolu'nda yaklaşık 10 gün önce meydana geldi. İddiaya göre Sebahattin Yılmaz elindeki kürekle yağan yağmur sonrasında biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan süratle geçen bir otomobil Yılmaz'ın üzerine su sıçrattı. Yılmaz'da olaya tepki göstererek bağırdı. Otomobil daha sonra geri gelerek Yılmaz'ın yanında durdu. Sürücü Ç.D. ile araçta bulunan C.İ. aşağı inip Yılmaz ile tartışmaya başladı. Ardından da Yılmaz'ı öldüresiye dövdü. Sebahattin Yılmaz'ın eşi olay yerine gelerek durumu jandarmaya haber verdi. Yılmaz, ise kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne gitti. Yılmaz'ın şikayeti üzerine yakalanan iki şahıs verdikleri ifade sonrasında serbest bırakıldı. Olay anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.