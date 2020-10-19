71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor
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71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor

19.10.2020 07:54 | Son Güncelleme: 19.10.2020 07:59
71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor

ANTALYA'da yaşayan, daha önce 3 üniversite bitiren resim ve tezhip sanatçısı Rahime Halide Soysal (71), bu kez Anadolu Üniversitesi Açıöğrtemi Fakültesi (AÖF) Felsefe Bölümü'nde öğrenci oldu.

ANTALYA'da yaşayan, daha önce 3 üniversite bitiren resim ve tezhip sanatçısı Rahime Halide Soysal (71), bu kez Anadolu Üniversitesi Açıöğrtemi Fakültesi (AÖF) Felsefe Bölümü'nde öğrenci oldu.

İlk olarak Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü'nden 1997 yılından mezun olan Rahime Halide Soysal, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden 2000 yılında diploma aldı. 4 yıl da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü'nde okuyan Soysal, bu bölümü 2017 yılında en yüksek dereceyle bitirdi. Soysal, bu yıl da 4'üncü üniversitesi Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü'ne başladı. İki ay sonraki ilk sınav için gece-gündüz demeden derslere çalışan Soysal, bu üniversiteden de 2024 yılında mezun olmayı planlıyor.

Okuma azmiyle herkese örnek olan 3 çocuk, 4 torun sahibi Rahime Halide Soysal, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenciyken haftanın belli günleri Antalya'ya gelip, Akdeniz Üniversitesi'ndeki hobi atölyelerinde öğrencilere resim, ahşap ve kumaş boyama gibi sanat eğitimleri vermişti.HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİSoysal, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra en büyük hayali olan soyadını taşıyan Soysal Sanat Merkezi'ni açmış, burada öğrencilere güzel sanatlar lisesi ve fakültesine hazırlık, fakülte öğrencilerine destek eğitimi vermeye başlamıştı. Soysal, koronavirüs salgınından dolayı ara verdiği eğitimlerini sosyal medya üzerinden sürdürdü.'AİLEM KARARIMA ÇOK SEVİNDİ'Rahime Halide Soysal, "4'üncü üniversitem olan Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü için kararımı verdiğimde eşim, oğullarım ve torunlarımın 'Artık yeter' diyeceklerini düşünerek heyecanlanmıştım. Duyunca çok sevinip mutlu oldular, kimse itiraz etmedi. Benimle gurur duyduklarını söylediler" dedi.İLK SINAVA HAZIRLANIYOROkumanın, öğrenmenin yaşının olmadığını aktaran Soysal, şöyle konuştu:

"Şimdi felsefe derslerine sıkı bir şekilde çalışarak ilk sınava hazırlanıyorum. Bilmediğim ne kadar çok şey varmış, eski öğrendiklerimin de pek çoğu değişmiş. Felsefe ile lise öğrencisiyken ilk kez karşılaştığımda 'ne kadar zor bir ders, bunu nasıl anlayabilirim' diye korkmuştum. 3'üncü üniversitem olan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yolum yine felsefeyle çakıştı. Anlamaya başlayınca çok sevmiştim, bu yüzden de felsefe öğrencisi olmaya karar vermiştim. Okumaya, öğrenmeye, öğretmeye doyamıyorum. Ömrüm yetene kadar başka fakültelerde de öğrenci olacağım."


71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor
71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor
71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor
71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor
71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf DEMİR

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