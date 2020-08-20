71 nerenin plaka kodu? 71 plakası nereye ait, hangi şehir? Kırıkkale ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 71 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 71 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 71 plakasının detaylarını aktaralım.

71 NERENİN PLAKA KODU?

71 plakası hangi şehre ait : Kırıkkale

71 plakası Kırıkkale iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 71 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Kırıkkale şehrine ait demektir. Kırıkkale'nin plakası 71'dir. Kırıkkale K harfiyle başladığı halde plakası 71'dir. Bunun sebebi Kırıkkale'nin sonradan il konumuna gelmesidir. Kırıkkale sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Kırıkkale ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

KIRIKKALE İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 71 olan Kırıkkale'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Kırıkkale'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 71 Kırıkkale plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Kırıkkale Merkez ilçesi plaka harfleri :

71 AC–AZ 001–999 Merkez

71 DA–DZ 001–999 Merkez

71 M 0001–9999 Merkez

71 MA 001–999 Merkez

71 S 0001–9999 Merkez

71 T 0001–5000 Merkez

Keskin ilçesi plaka harfleri :

71 G 9001–9250

71 KA–KZ 001–999

71 T 5001–5599

Sonuç itibariyle 71 plakası Kırıkkale şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

KIRIKKALE PLAKA KODU KAÇTIR?

Kırıkkale ilimizin plaka kodu 71'dir. Yollarda gördüğümüz 71 plakalı arabalar Kırıkkale şehrine ait demektir.

KIRIKKALE TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Kırıkkale telefon alan kodu 318'dir. Yani 0318 numarasıyla başlayan telefon kodları Kırıkkale şehrine aittir.