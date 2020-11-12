7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu

12.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:51
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu

ANADOLU'da nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşu; Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu.

ANADOLU'da nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşu; Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu. Kuş, uydu ve radyo frekanslarıyla takip ediliyordu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu'da nesli tükendiği bilinen, en son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü Akçaabat'ta bitkin halde bulundu. Yakalı toy kuşu, kedilere yem olmaktan kurtarılarak kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen göç yorgunu kuş, tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı.

600 KİLOMETRE UÇABİLDİUydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuşun 4 gün boyunca 600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan sinyal göndermesi üzerine harekete geçildi. Trabzon'da kuşun bakımını üstlenen doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, sinyali takip ederek yakalı toy kuşunu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak buldu. 

'BİZ YAŞATIYORUZ, AVCILAR ÖLDÜRÜYOR'

Trabzon'da yakalı toy kuşunun bakımını üstlenen ve kuşa 'Lazize' ismini veren Hakan Kahraman, "2 gündür sinyal alamıyorduk ve peşine düştük. Dün ne yazık ki avcılar tarafından vurulmuş olarak bulduk. Üzüntümü anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bizler bu eşsiz canlıları yaşatmaya çalışırken avcının biri bu güzelliği hiç çekinmeden öldürebiliyor. Bu kuşun varlığı Türkiye'de yeniden görülmesi mucizeydi. Ne yazık ki avcının biri bu mucizenin yaşamasına izin vermedi" dedi. 


- Trabzon
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

İlgili Haberler

Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı
Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı
Trabzon'da Atatürk 82'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Trabzon'da Atatürk 82'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Son dakika haber: Hasarlı binadaki muhabbet kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber: Hasarlı binadaki muhabbet kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hazar Ergüçlü Caner Cindoruk Jennifer Lopez
Spor Falcao Okan Buruk Cenk Tosun Şenol Güneş Nacer Chadli
Daha Fazla Kaza Milli Ankara Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 15:51:31. #1.15#
title