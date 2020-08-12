7 yaşındaki Miran, 2 ay içinde baygınlıklar geçirip biranda yatağa mahkum kaldı 7 yaşındaki Miran, 2 ay içinde baygınlıklar geçirip biranda yatağa mahkum kaldı İddiaya göre 7 yaşındaki Miran'a daha eksik dozda kızamık aşı yapıldı, 2 ay sonra yatağa mahkum oldu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Bedri ve Cayide Bayrak çiftinin 5 çocuğundan olan 7 yaşındaki Miran Bayrak, 2 ay...

7 yaşındaki Miran, 2 ay içinde baygınlıklar geçirip biranda yatağa mahkum kaldı

İddiaya göre 7 yaşındaki Miran'a daha eksik dozda kızamık aşı yapıldı, 2 ay sonra yatağa mahkum oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Bedri ve Cayide Bayrak çiftinin 5 çocuğundan olan 7 yaşındaki Miran Bayrak, 2 ay önce sık sık baygınlıklar geçirip, yere düşmeye başladı. Bir ay önce de tamamen yatalak duruma düşen Miran, konuşma ve yürüme fonksiyonunu kaybetti. Ailenin iddiasına göre, doktorların kendilerine aktardıkları kadarıyla, çocukken yapılan kızamık aşısının eksik dozda yapılması ve ona rağmen kızamık geçirmesinden ötürü bu duruma düştüğünü ileri sürdü.

Bağlar ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Miran Bayrak, yaklaşık 2 bay önce baş dönmeleri geçirmesiyle sık sık yere düşmeye başladı. Bir aydan itibaren yatalak duruma düşen Miran, konuşma ve hareket etme yetisini kaybetti. Aile, evlatlarının bayılmaları üzerine hastaneye götürdü, yapılan tetkiklerde sara hastası olduğu teşhisi konuldu. Miran'ın bayılmaları devam etmesiyle aile, gece yarısı evlatlarını Elazığ'a hastaneye götürdü. Burada yapılan tahliller sonucunda SSPE teşhisi konulduğu ve tedavisinin Türkiye'de olmadığını, ancak yurt dışından ilaç tedavisi olabileceği cevabını aldı. Aile, doktorların kendilerine daha önce yapılan kızamık aşısının eksik dozda yapılmasından dolayı ve kızamık aşı yapılmasına rağmen bu bayılmaları geçirdiğini söyledi. Ailenin iddiasına göre bu durumun sebebinin hemşireler olduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

"Babasının maddi imkanları yok, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz"

Miran Bayrak'ın teyzesi Dicle Çiftçi, yeğeninin ilk başlarda düştüğünü, baş dönmesi gibi durum yaşadığını söyledi. Daha sonra baş dönmelerinin artmaya başladığını ifade eden teyze Çiftçi, "Bir ay boyunca böyle devam etti. Hastaneye götürdük, getirdik. Diyarbakır'daki hastanelerde bakmıyorlardı, bizi eve boş boş gönderiyorlardı. En son özel hastaneye götürdük, dediler sara hastalığıdır. Biz onun üstünde hiç durmadık, hiç benzemiyordu. Sara hastalığına benzemediği için biz yine hastaneye götürdük. Bu sefer Elazığ'a götürdük. Orada SSPE teşhisi koyuldu. İki aydır bu hastalığa düştü, ama bir aydır ne yürüyebiliyor, ne de konuşabiliyor. Sadece sıçrıyor böyle, arada bir anne diyor, baba diyor. Birilerini sayıklıyor bu kadar. Yürüyordu, konuşuyordu, hareket ediyordu. Yaramaz bir çocuktu, her şey normaldi. Gittiğimiz hastanelerde SSPE teşhisi konulduktan sonra tedavisi yok dediler. Yurt dışında varmış ilacı, o da çok pahalı, biz alamıyoruz. Allah için, Peygamber için bu çocuğun durumu çok kötü. Biz ona hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz, kolumuz bağlı. Babasının maddi imkanları yok, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Doktorların söylediğine göre, 2 yaşındayken aşı olmuş. İki aşı yapacağına bir aşı yapılmış. Eksik doz yapıldı diye bu hastalık çıktı deniliyor. Aşı olduğu halde de kızamık çıkartmış. Çıkardığı için de beyninde kalmış. Bu hemşirelerin suçudur, öyle diyor doktorlar. Bizde bir şey bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA