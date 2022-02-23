7 YAŞINDAKİ CEMİLE, YÜZÜNDEKİ YARALAR NEDENİYLE 5 YILDIR GÜNEŞE ÇIKAMIYOR

GAZİANTEP'te yaşayan Cemile Hanım Bozkurt (7), yüzünde çıkan yaralar nedeniyle 5 yıldır güneşli havalarda dışarı çıkamıyor. Teşhisi konulamayan hastalığından dolayı 5 yıldır zamanının büyük çoğunluğunu evinde geçiren Cemile, "Bende artık dışarı çıkıp arkadaşlarımla okula gitmek istiyorum. Havanın güneşli olmasını istemiyorum. Doktorlar bana çare bulsun" dedi.

Serdal-Zehra Bozkurt çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Cemile'nin, 2 yaşındayken yüzünde çeşitli yaralar çıkmaya başladı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Cemile'ye doktorlar tarafından çeşitli cilt kremleri yazıldı. Yüzündeki yaralar artınca birçok cilt doktoruna götürülen Cemile'nin hastalığına teşhis konulamadı. 5 yıldır tüm imkanları Cemile'nin tedavisi için seferber eden Bozkurt ailesi, hastalığa bir türlü çare bulamadı. Ailesi, doktorların güneşli havaya çıkarılmaması yönündeki tavsiyelerinden ötürü Cemile'yi dışarıya çıkarmamaya başladı. 5 yıldır zamanının büyük çoğunluğunu evinde oyuncakları ile oynayarak geçiren Cemile, kapalı havalarda şapka takarak çıktığı evin terasında oynayıp, pencereden dışarıyı seyrederek vakit geçiriyor.

'KEŞKE HAVA HEP KAPALI OLSA'

Yaşıtları gibi dışarılarda oyun oynayıp, okula gitmek isteyen Cemile, tedavi olmak için hastalığına teşhis konulması için yetkililerden yardım çağrısında bulundu. En çok okula gitmeyi istediğini anlatan Cemile, güneşli havalarda dışarıya hiç çıkamadığını bu nedenle de havanın hep kapalı olmasını istediğini belirterek, "Ben artık tedavi olmak istiyorum. Yaşıtlarım gibi ben de okula gitmek istiyorum. En çok oyun dışarıda oyun oynamayı istiyorum. Güneşe çıkamadığım için sürekli evde oturmak zorundayım. Güneşli havada dışarıya hiç çıkamadığım için hep kapalı hava olsun istiyorum. Doktorlardan isteğim yüzümdeki yaraları iyileştirmeleri" dedi.

'UMUDUMUZ TÜKENMEK ÜZERE'

Cemile'nin babası Serdal Bozkurt, 5 yıl boyunca birçok hastaneye gitmesine rağmen kızının rahatsızlığına teşhis konulamadığını söyledi. Kızının durumunun her geçen gün kötüye gittiğini ve çaresiz kaldıklarını söyleyen Serdal Bozkurt, şöyle dedi:

"Kızım 2 yaşında belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Önce yüzünde sivilce gibi yaralar çıkmaya başladı. O günden bu yaşına kadar sürekli hastanelere gitmeye başladık. Tüm özel ve devlet hastanelerine gittik, bitkisel ilaçlara başvurduk ama çare bulamadık. 5 yıldır çocuğumun durumu böyle iyileşmesi gereken yaralı gün geçtikçe daha kötü olmaya başladı. Kızım dışarıya çıkamıyor, okula gidemiyor. Yaşıtları okulda iken benim kızım hastalığından dolayı okula gidemiyor. Hava güneşli olunca hiç dışarıya çıkamıyor. Doktorlar hastalığın teşhisini koyamıyor ancak çocuğun hiçbir şekilde dışarıya ve gün ışığına çıkmaması gerektiğini söylüyorlar. Çocuğumun durumu için biran önce çözüm bulunmasını bekliyorum. Şifa verecek kim varsa biz umudumuzu onlara bağladık. Yetkililerden bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyorum."