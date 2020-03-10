'7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine yönelik ilk darbe girişimi olduğu tespit edilen 7 Şubat 2012'de gerçekleştirilen MİT kumpasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine yönelik ilk darbe girişimi olduğu tespit edilen 7 Şubat 2012'de gerçekleştirilen MİT kumpasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Haziran'da Silivri'de görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik ilk darbe girişimi olduğu tespit edilen 7 Şubat 2012'de gerçekleştirilen MİT kumpasına ilişkin 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanıklı iddianamenin İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemesi tamamlandı. İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, ilk duruşmanın Silivri'de 22 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklar Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan, Mustafa Gökkılıç ve Erkan Ünal'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, başka suçtan tutuklu 5 sanığa ise duruşma gününün bildirilmesine hükmetti.

Heyet, hakkında yakalama kararı olan örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile olay tarihinde örgütün yargı imamı olan İlyas Şahin, emniyet imamı Çetin Özgür, 'MİT mahrem hizmetler imamı' Murat Karabulut, 'Marmara bölge imamı' olan Ali Rıza Tekinkaya, dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktutan, 'Emniyet mahrem imamları' Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MİT mahrem imamlarından Sunay Elmas, 'Türkiye polis memurları ülke imamı' olan Kamil Bayram ve eski komiser Hüseyin Özkan ile avukat Murat Karkın'un hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Tutuksuz 5 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, iddianame ekinde yer alan belgelerin milli güvenliğe ve milli savunmaya yönelik devlet sırrı olabilecek belgeler olma ihtimali olduğundan devlet sırrı sayılmasına ve evrakların incelenmesi ile belgelerden örnek alınmasının, mahkeme heyeti haricinde kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetti.

Öte yandan, mahkeme heyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 'müşteki' sıfatıyla davetiye tebliğ edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 34 şüphelinin 'Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' veya 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Gizliliğin ihlali' ve 'Nitelikli resmi belgede sahtecilik' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıldan 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA