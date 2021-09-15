7. Sakarya Uluslararası Film Festivali üniversite öğrencilerinin eserlerine ev sahipliği yapacak - Haberler
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7. Sakarya Uluslararası Film Festivali üniversite öğrencilerinin eserlerine ev sahipliği yapacak

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Kültür Sanat
7. Sakarya Uluslararası Film Festivali üniversite öğrencilerinin eserlerine ev sahipliği yapacak

Türkiye ve yurt dışında lisans düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan 7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye ve yurt dışında lisans düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan 7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ortaklığında gerçekleştirilecek festivalin tanıtım toplantısı yapıldı.

SAÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenecek festivale, "kurmaca" ve "belgesel" kategorilerinde 117 ülkeden 2 bin 774 başvuru alındı.

Festivalde yarışacak filmler arasından jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye girenler ödüllendirilecek.

Festivalle, aynı zamanda Sakarya'nın kültürel, sanatsal ve tarihi değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve yönetmen Mesut Uçakan'a onur ödülü verilecek

Programda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, festivalin önemli bir özelliğinin, başvuruların sadece lisans öğrencileri tarafından yapılabilmesi olduğunu söyledi.

Fikri olan ve bunu senaryoya dönüştürebilen, kurgusunu yapabilen her öğrencinin, yarışmaya katılabildiğini belirten Savaşan, "117 ülkeden 2 bin 774 kısa film başvurusu yapıldı. Bu yıl onur ödülü olarak iki büyüğümüzü Sakarya'da ağırlayacağız. Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve yönetmen Mesut Uçakan şehrimizde olacak onur ödülünü almak üzere." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel de Büyükşehir Belediyesi olarak üst ve altyapı çalışmalarının yanı sıra kültür, sanat ve sosyal alanlarda da faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Festivalle ilgili üniversitemiz ve daire başkanlıklarımızla ortak fikir yürüttük. Organizasyonun uluslararası statüye kavuşması için emek sarf ettik." diye konuştu.

SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Adıgüzel ise film festivali ve diğer alanlarda üniversite olarak şehrin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Sakarya Film Festivali, Türkiye'nin en fazla film başvurusu yapılan festivallerinden biri haline geldi. Festivalin şehirle bütünleşmesinde Büyükşehir Belediyesinin bizlere önemli desteği olacaktır. Güzel bir festivalde, sağlıklı bir ortamda buluşmayı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye, "http://sakaryafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

7. Sakarya Uluslararası Film Festivali üniversite öğrencilerinin eserlerine ev sahipliği yapacak

7. Sakarya Uluslararası Film Festivali üniversite öğrencilerinin eserlerine ev sahipliği yapacak

7. Sakarya Uluslararası Film Festivali üniversite öğrencilerinin eserlerine ev sahipliği yapacak

7. Sakarya Uluslararası Film Festivali üniversite öğrencilerinin eserlerine ev sahipliği yapacak

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 7. Sakarya Uluslararası Film Festivali üniversite öğrencilerinin eserlerine ev sahipliği yapacak - Haberler
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