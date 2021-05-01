7 kilometrelik demir ağında hummalı çalışma
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7 kilometrelik demir ağında hummalı çalışma

7 kilometrelik demir ağında hummalı çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 7 kilometrelik Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'ndaki yapım çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 7 kilometrelik Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'ndaki yapım çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşımı vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, 21 Kasım'da temeli atılan Belsin Anafartalar-YHT Gar Tramvay Hattı projesi inşaatının planlandığı gibi sorunsuz devam ettiğini belirtti. Proje kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi'nden İldem ve Talas'a kadar uzanan mevcut raylı sistem hatlarına Belsin Anafartalar-YHT Gar Tramvay Hattı'nın da eklenmesi için yoğun mesai harcandığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Bu hat, Kayseri'de mevcut tramvay hattının Anafartalar Durağı'ndan devam ederek, Şehirlerarası Terminali'ne geliyor, oradan Şeker Fabrikamızın yanından gururumuz olan Şehir Hastanemizin önünden geçiyor, Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin yanından Yüksek Hızlı Tren Garı diye planlı mevcut olan alana geliyor. 7 kilometrelik bu raylı sistem projesi çok fonksiyonel bir ulaşım alt yapısını oluşturacak" dedi. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye armağanı olan Şehir Hastanesi'nin üst geçidinde dördüncü yaprağının hizmete açılmasının ardından hastane önünden tramvay hattının da devreye girecek olmasının hastaneye ulaşımda büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Kuzeyden güneye, doğudan batıya kadar şehri demir ağlarla öreceklerini vurgulayan Büyükkılıç, projelerin tamamlanmasıyla daha konforlu bir toplu ulaşım hizmetinin sağlanacağını ifade ederek, vatandaşların her şeyin daha iyisine layık olduğunu belirtti. - KAYSERİ

7 kilometrelik demir ağında hummalı çalışma
7 kilometrelik demir ağında hummalı çalışma
7 kilometrelik demir ağında hummalı çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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