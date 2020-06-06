7. katta iskelede asılan kalan boyacının imdadına itfaiye yetişti Mersin'in Tarsus ilçesinde bir binanın dış yüzeyini boyayan işçi, 7. katta iskele halatlarından birinin kopmasıyla ölümle burun buruna geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir binanın dış yüzeyini boyayan işçi, 7. katta iskele halatlarından birinin kopmasıyla ölümle burun buruna geldi. İskele korkuluklarına tutunan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus merkez Yavuz Donat Bulvarı üzerinde bulunan apartmanın dış cephe boyasını yapmak için kurulan iskeleye çıkan işçi Mehmet Kıldın (26) çalışmaya başladı. Apartmanın arka bölümünün 7. kat seviyesine gelindiğinde henüz bilinmeyen bir nedenden iskele halatlarından biri boşaldı. Bu esnada iskelede tek başına olan Mehmet Kıldın, dengesini kaybetmesine rağmen son anda, iskele korkuluklarını tutmayı başardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olan yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 33 metrelik merdiveni bulunan itfaiye aracıyla Kıldın'ı bulunduğu yerden kurtararak, aşağıya indirdi.

Olaydan yara almadan kurtulan Kıldın'ın büyük korku yaşadığı görülürken, sağlık ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA