7 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 10 gözaltı - Haberler
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7 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 10 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel
7 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 10 gözaltı

KASTAMONU merkezli 7 ilde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'kamu görevlisi', 'polis' ve 'asker' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan şebeke üyelerine operasyonda, hakkında gözaltı kararı olan 14 şüpheliden 10'u yakalandı.

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU merkezli 7 ilde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'kamu görevlisi', 'polis' ve 'asker' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan şebeke üyelerine operasyonda, hakkında gözaltı kararı olan 14 şüpheliden 10'u yakalandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte telefonla aradıkları çok sayıda kişiyi kendilerini 'kamu görevlisi', 'polis' ve 'asker' olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebeke üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kastamonu merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Gaziantep ve Adıyaman'da eş zamanlı baskınlarla 10 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgi, belge ve doküman ele geçirildi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


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