7. Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na Başvurular Başladı

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenecek olan 'Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvuruları başladı. Gazeteci gözüyle en iyi Kırkpınar fotoğraflarının yarışacağı yarışmanın başvuruları 18 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

Edirne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'nın 7'incisi 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Edirne'de görev yapan gazeteciler arasında düzenlenecek.

Kırkpınar'ı birebir soluyan, her anını yaşayan ve tanık olan Edirne'de görev yapan gazetecilerin objektifinden Kırkpınar'ın gazeteci refleks ve perspektifiyle vurgulanması, fotoğraf kareleri aracılığıyla paylaşılmasının amaçlandığı yarışmanın son başvuru tarihi ise 18 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

Her yarışmacının en fazla 4 adet renkli ya da siyah-beyaz eserle katılabileceği yarışmanın detaylarına ve başvuru formuna www.edirne.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

Yarışmanın Seçici Kurulu'nda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Edirne İl Müdürü Uğur Ülgen, Basın İlan Kurumu Edirne İl Müdürü Ebubekir Günel, Edirne Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Keskin ve Mehmet Özçuhacı yer alacak.

Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin 500 TL, Belediye Özel Ödülü'nü kazanan gazeteciye 1250 TL, Kel Aliço Pehlivan Ödülü'nü kazanana 750 TL, Mansiyon Ödülü'nü kazanan 10 kişiye ise 350'şer TL para ödülü verilecek. - EDİRNE