7 Ekim Salı bugün okullar tatil mi, tatil ilan edilen iller var mı?

Son hava durumu tahminlerine göre, bu sistemin ilk etkileri gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinde hissedilecek. Havanın kısa sürede bozulacağı, özellikle saat 03.00 civarından itibaren İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Marmara genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Peki, 7 Ekim Salı günü okullar tatil mi, resmi olarak tatil ilan edilen iller var mı?

YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Kocaeli, Yalova, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Bilecik, Sakarya, İstanbul, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Denizli, Burdur, Antalya, Isparta ve Konya'da yaşayanlar okulların 7 Ekim Salı günü tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

Son değerlendirmelere göre, yağışların en fazla görüleceği bölgeler arasında Marmara ve Kıyı Ege öne çıkıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

YAĞIŞ ALARMI: İSTANBUL VE KIYI ŞEHİRLERDE KRİTİK DURUM

Hava sistemi Salı sabahından itibaren etkisini artırarak güney yönüne doğru yayılacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde de aralıklarla şiddetli yağışlar bekleniyor. Siklon sisteminin taşıdığı yoğun nem, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz çevresinde yüksek miktarda yağışa ve su baskınlarına yol açabilir.

Meteoroloji, Salı ve Çarşamba günleri boyunca kıyı kesimlerde sel, taşkın ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Rüzgârın zaman zaman fırtına hızına ulaşmasıyla deniz seviyesinde yükselmeler görülebilir.

HAFTA BOYUNCA SÜRECEK YAĞIŞLAR

Yunanistan üzerinden gelen bu kuvvetli siklon dalgası, yalnızca batı bölgeleri değil, hafta boyunca Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyecek. Meteoroloji'ye göre sistem, batıdan doğuya ilerleyerek ülkenin iç ve doğu kesimlerinde de aralıklı şiddetli yağışlar bırakacak. Yağışlı havanın etkisinin hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Siklon dalgası nedeniyle İstanbul ve İzmir'de hava koşulları bu gece itibarıyla hızla kötüleşecek.

• İstanbul : Siklonun en yoğun etkilediği illerden biri olacak. Salı ve Çarşamba günleri boyunca kuvvetli, aralıksız sağanak yağışlar bekleniyor. Kentte su baskını riski oldukça yüksek.

• İzmir ve Ege kıyıları: Şiddetli sağanaklar, kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle sel ve taşkın tehlikesi taşıyor. Vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

• Ankara : Başkentte yağışlar batı illerine göre daha hafif olacak. Ancak hafta boyunca serin ve yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji, vatandaşlara can ve mal güvenliği için önlem alınması uyarısında bulundu. Dikkat edilmesi gereken önlemler arasında;

• Dere yataklarından ve bodrum katlarından uzak durulması,

• Araçların yüksek ve güvenli alanlara park edilmesi,

• Fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunması,

• Yağış anında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yer alıyor.

7 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin yayımladığı kuvvetli yağış uyarısı sonrası bazı illerde okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.

Ancak valiliklerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 7 Ekim Salı günü okullarda eğitime devam edilecek.