7,5 milyon yıllık kaplumbağa ve fil dişi fosiline kuyumcu titizliği
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7,5 milyon yıllık kaplumbağa ve fil dişi fosiline kuyumcu titizliği

Kayseri'de Yamula Barajı etrafında devam eden kurtarma kazılarında bulunan ve 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen kaplumbağa ve 3 fil dişi fosili, kuyumcu titizliğinde işlenerek bulundukları yerden çıkarıldı.

15.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:45

Kayseri'de Yamula Barajı etrafında devam eden kurtarma kazılarında bulunan ve 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen kaplumbağa ve 3 fil dişi fosili, kuyumcu titizliğinde işlenerek bulundukları yerden çıkarıldı.

Yamula Barajı etrafında yaşayan keçi çobanı Murat Adıyaman'ın 2017 yılında bulduğu fosilin ardından başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile Kayseri Müzesi başkanlığında ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl geç başlayan kazı çalışmaları, Yamula Barajı'nın çevresindeki köylerden Çevril'in doğusu ve Emmiler'in batısı ile Taşhan ve Hırka'nın yakınlarında sürüyor.

Kazının sürdüğü yıllar içerisinde filler, üç toynaklı atlar, gergedan, zürafa ve boş boynuzlu gibi canlılara ait fosillerin bulunduğu bölgede, son olarak önceki günlerde 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen kaplumbağa ve 3 fil dişi fosili bulundu.

Çoğunluğu yüksek lisans öğrencisi olan kazı ekibi tarafından "alçı ceket" yöntemiyle önce ıslak peçetelerle sarılan, daha sonra da alçılı bezlerle koruma altına alınan fosillere kuyumcu titizliği gösterildi.

Türkiye'de ve dünyada çıkarılan fosillerle kıyaslandığında büyük ve parçalanmamış olması yönüyle öne çıkan fosiller, bazen dişçilerin kullandığı aletler bazen de marangozlara ait araçlar kullanılarak yerlerinden çıkarıldı.

Taş ve toprak tabakalarla örtülü fosiller bütünlüğünün bozulmaması için alçılı bezlerle kaplandıktan sonra metal desteklerle altına sünger konularak ağırlığından dolayı kepçelerle Kayseri Bilim Merkezine taşındı.

Bu yılki kazılarda çıkarılan 2 metre 80 santim uzunluğundaki fil dişi, en uzun parça olarak dikkati çekti.

Kayseri Bilim Merkezine getirilen fosiller, burada da titizlikle temizlendi. Bulunan fosiller, bilim insanları tarafından disiplinler arası çalışmalarla incelendikten sonra 7-8 milyon yıl önceki Anadolu'nun iklimi, bitki örtüsü, yaşayan hayvan zenginliği konusunda ve pek çoğu artık yaşayamayan canlıların değişimi konusunda ip ucu verebilecek.

7,5 milyon yıllık kaplumbağa ve fil dişi fosiline kuyumcu titizliği

Kaynak: AA

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