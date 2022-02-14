69 YILDIR EVLİ ÇİFT: GÖNÜLDEN SEVDİKTEN SONRA KUSURLAR GÖRÜLMEZ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Osman Ali Bahar (90) ile Raziye Bahar (84) çifti, 69 yıllık evliliklerinde bugüne kadar hiç küsmedi. 'Gönülden sevdikten sonra kusurlar görülmez' düşüncesiyle ilk günkü heyecanı yaşadıklarını anlatan Osman Ali Bahar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine çiçek vererek "Ölüm bizi ayırana kadar bir arada kalacağız, ayrılmayacağız" dedi.

Manavgat'ta 1953 yılında evlenen Osman Ali ile Raziye Bahar çifti, hiç ayrı kalmadılar birbirlerine küsmediler. Geçen yıllara rağmen ilk günkü gibi heyecan ve mutluluklarını paylaşan çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de bir arada girdi. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle eşi Raziye'ye çiçek veren Osman Ali Bahar, "Ölüm bizi ayırana kadar bir arada kalacağız, ayrılmayacağız" dedi.

'KAVGA ETMEDİK'

21 yaşında Raziye Bahar ile evlendiğini anlatan Osman Ali Bahar, 69 yıldır her yere birlikte gittiklerini ve asla ayrı yatakta yatmadıklarını söyledi. Eşiyle hiçbir zaman büyük kavga etmediklerini belirten Osman Ali Bahar, "Kızdığım zamanlar ağzımla söyleniyordum o kadar. Aradan biraz zaman geçtikten sonra gönlünü alıyordum" diye konuştu.

'BENİ HİÇ KIRMADI'

Mutluluklarının sırrını gönülden sevmek olarak açıklayan ve böylelikle kusurların da görülmediğini söyleyen Osman Ali Bahar, "Bugünün gençleri bir şey oldu mu hemen ayrılıyor, çocuklarını bir yana bırakıp gidiyorlar" dedi. 4 çocukları olduğunu aktaran Raziye Bahar ise evlilikleri süresince eşinin kendisini kırmadığını söyledi. Eşiyle kaçarak evlendiğini, sonrasında çok mutlu yaşam sürdürdüklerine ifade eden Raziye Bahar, farklı zamanlarda ölen 3 çocuğunun en büyük üzüntüsü olduğunu dile getirdi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel