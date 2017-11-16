69 Gün Sonra Vahşice Öldürülen Suriyeli Çocuğa Ait Olduğu Düşünülen Kemikler Bulundu

Sultangazi'de ailesine "Bakkala gidiyorum" dedikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı komşusu Afganistan uyruklu Asad Khan kaçırdığı ve boğarak öldürdükten sonra cesedini çöp konteynerine attı. Kemerburgaz Katı Atık Tesisinde 69 gündür arama çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çöplükte vahşice öldürülen Read Aşram'a ait olduğu düşünülen insan kemikleri buldu. Kemikler DNA ve kimlik testi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olay, 9 Eylül günü Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'deki iç savaştan kaçıp Sultangazi'ye yerleşen Aşram Ailesi'nin 8 yaşındaki çocukları Suriyeli Read Aşram, "Bakkala gidiyorum" diyerek evden ayrılmış ve bir daha da haber alınamamıştı. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında karşı dairesinde oturan Afganistan uyruklu Asad Khan'ın küçük çocuğu kandırarak evinden götürdüğü ve boğarak öldürüp çöp konteynırına attığını tespit edildi. Afganistan uyruklu Asad Khan'ın ifadesinin ardından 69 gündür Kemerburgaz Katı Atık Tesisinde araştırmalarını sürdüren Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün akşam saatlerinde Read Aşram'a ait olduğunu düşündükleri insan kemikleri buldu. Çöplükte bulunan kemikler ekipler tarafından toplanarak DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Öte yandan çocuk şube ekipleri arama çalışmaları sırasında çöplükte oluşan metan gazından zehirlenerek hastanelik olmuş, ona rağmen araştırmalarını sürdürmeye devam etti. - İSTANBUL