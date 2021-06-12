66 yaşındaki yüzücüden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için rekor denemesi
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66 yaşındaki yüzücüden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için rekor denemesi

66 yaşındaki yüzücüden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için rekor denemesi
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de yüzmede 115 rekora sahip Erhan Turan (66), Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için başladığı 6 kıtada 2 bin 23 kilometresi yüzme, 2 bin 123 kilometresi koşma, 8 bin 888 kilometresi bisiklet sürme olan 13 bin 34 kilometrelik etabı 29 Ekim 2023'te Anıtkabir'de tamamlayıp, Guinnes...

TÜRKİYE'de yüzmede 115 rekora sahip Erhan Turan (66), Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için başladığı 6 kıtada 2 bin 23 kilometresi yüzme, 2 bin 123 kilometresi koşma, 8 bin 888 kilometresi bisiklet sürme olan 13 bin 34 kilometrelik etabı 29 Ekim 2023'te Anıtkabir'de tamamlayıp, Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor. 2 yıl sürecek parkurun antrenmanını Antalya'da yapan Turan, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bir şeyler yapmak istedim" dedi.

Fransa'da yaşayan ve yüzmede 115 Türkiye rekoruna adını yazdıran Erhan Turan, Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılını kutlama heyecanını ülkesi adına kazanacağı başarı ile taçlandırma hedefiyle 6 kıtada kulaç atıp, koştuktan sonra bisiklet süreceği toplam 13 bin 34 kilometrelik parkura başladı. 19 Mayıs'ta Samsun'da zorlu yolculuğun startını veren Turan, Karadeniz kıyılarının ardından Antalya'ya geldi. Antalya'da Lara Sahili'nde belirlediği etapta oğlu Deniz ile çalışmalarını sürdüren Turan, arta kalan zamanlarında 2 yıl sürecek parkurun antrenmanını yapıyor. Antalya'nın ardından Fransa'ya gidecek ve Avrupa ülkelerindeki parkurunu tamamlayacak Erhan Turan, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında olamayacağım için kendi adıma başaracağım rekorla bu gururu yaşamak istedim" dedi.Cumhuriyet'in 100'üncü yılında parkuru Anıtkabir önünde tamamladıktan sonra Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvuracağını anlatan Turan, 29 Ekim 2023'te bayram kutlamalarında ayrı bir heyecan yaşayacağını söyledi. Avrupa'daki etabın ardından Kuzey ve Güney Amerika, ardından Afrika ve Antarktika kıtasında yüzüp, bisiklet sürüp, koşacak Turan, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bir şeyler yapmak istedim. Kimsenin yapmadığı bir şeyi gerçekleştirmeyi hedefledim. Hiç yapılmayanı yapıp, 2 bin 23 kilometre yüzüp, 2 bin 123 kilometre koşup, 8 bin 888 kilometre bisiklete bineceğim. 6 kıtada 2 yıl sürecek en uzun parkuru Ankara'da tamamlayacağım. Gurur duyacağım bir başarı yaşamayı istedim. Samsun'da başladım ve şu an Antalya'dayım. Oğlum da benimle birlikte yer alıyor. 2 yıl sonunda Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvuracağım. Her aktivitemi kayıt altına alıyorum. Şahitlerle tescillendirip, ülkeme rekor kazandırmak istiyorum" diye konuştu.


66 yaşındaki yüzücüden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için rekor denemesi
66 yaşındaki yüzücüden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için rekor denemesi
66 yaşındaki yüzücüden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için rekor denemesi
66 yaşındaki yüzücüden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için rekor denemesi
66 yaşındaki yüzücüden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için rekor denemesi
66 yaşındaki yüzücüden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için rekor denemesi
66 yaşındaki yüzücüden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için rekor denemesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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