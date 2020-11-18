65 yaş ve üzeri vatandaşlar, dışarı çıkabildikleri saatler arasında çay bahçelerinin açık olmasını istiyor

Yeni koronavirüs tedbirlerince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 - 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Kısıtlamalardan en çok etkilenen ve sosyal hayatları kısıtlanan vatandaşlar, dışarı çıkabildikleri birkaç saat içerisinde hizmet vermesi durdurulan çay bahçelerinin açık olmasını istiyor.

Artan koronavirüs vakaları sonrasında dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları görüşüldü.

65 YAŞ VE ÜZERİNİN SOKAĞA ÇIKMASINA KISITLAMA GETİRİLDİ

Toplantıda koronavirüs salgınının artışını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Kararları bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.Kararların detayları ise İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede belli oldu. Buna göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

RESTORAN, ÇAY BAHÇESİ VB. HİZMETLERİNE SINIRLAMA

Genelgeye göre restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. 20:00'den sonra ise sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek. 20 Kasım'dan itibaren kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı olacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR, ÇAY BAHÇELERİNİN AÇILMASINI İSTİYOR

Yeniden gündeme gelen korona tedbirleri sonrasında ilk sokağa çıkma kısıtlamaları yine 65 yaş ve üzerine getirildi. Artık sadece 10.00 - 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek vatandaşlar, bu süre zarfında vakitlerini çay bahçelerinde geçirebilmeyi talep ediyor. Biz de haberler.com olarak yaşlılarımızın sesi oluyor; İçişleri Bakanlığı'na hizmet vermesi durdurulan çay bahçelerinin, en azından kısıtlı bir şekilde sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzerine 10.00 - 13.00 saatleri arasında hizmet vermesi, oturma düzeni ve servisin de önlemlere uygun şekilde revize edilmesi isteğini iletiyoruz.