65 yaş üstü vatandaşlar terminale akın etti...Yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı
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65 yaş üstü vatandaşlar terminale akın etti...Yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı

65 yaş üstü vatandaşlar terminale akın etti.

21.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:41

65 yaş üstü vatandaşlar terminale akın etti...Yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı

65 yaş üstü kişiler doğduğu topraklara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

65 yaş üstü vatandaşlar 60 gün geri dönmemek şartıyla artık istedikleri yere gidebilecek

Seyahat sürecinde bir kişi refakat edecek fakat 72 saat içerisinde geri dönmek zorunda

BURSA - İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara seyahat izni vermesinin ardından bayram öncesi terminallerde yoğunluk yaşanıyor. Bursa Terminali'nde otobüs firmalarının temsilcileri müşteri kapmak için adeta yarışa girerken, o anlar da kaydedildi.

Korona virüs salgını ile mücadelede tedbirleri kapsamında alınan risk grubundaki 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla İç İşleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmişti. Yayınlanan yeni kararnamede ise, 60 gün boyunca gittiği yerde kalmak ve 72 saat süreyle yanında bir kişinin refakat etmesi şartıyla değiştirilerek 65 yaş üzeri vatandaşlara yeniden seyahat özgürlüğü sağlandı. Bununla birlikte Bursa Terminalinde seyahat etmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Diğer yanda firma çalışanları arasında yolcu kapma kavgası kameralara yansıdı.

Doğdukları topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, otobüslerine binerek memleketlerine doğru yola çıktı. 65 yaşındaki bir vatandaş ise iki gündür terminalde yattığını memleketine gidebilmek için otobüs beklediğini belirtti.

65 yaş üstü ve beraberindeki Refakatçı kişinin Seyahat edebilmesi için yayınlanan kararnamede şu şartlar getirildi;

1-İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih 5762 sayılı Genelgesi ve 21.03.2020 tarih 8 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir.

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecektir.

3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren talepte bulunabileceklerdir.

4- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.

5- Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

6- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca EDevlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.

7- Düzenlenen "Seyahat İzin Belgesi" tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacaktır. (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)

8- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.

9- 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih 5762 sayılı Genelgesi ve 21.03.2020 tarih 8 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklardır. Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına karar verildi.

65 yaş üstü vatandaşlar terminale akın etti...Yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

Manşet

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