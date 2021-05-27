65 yaş üstü toplu taşımaya binebiliyor mu? 65 yaş üstü otobüs, minibüs, metrobüs kullanabilir mi?

27 Mayıs Perşembe 65 yaş ve üstü sokağa çıkabilir mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında aylardır sokağa çıkma saatleri ve toplu taşıma kullanımları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili yeni karar belli oldu. 1 Haziran'a kadar geçerli olacak kademeli normalleşme genelgesine göre 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü otobüs, minibüs, metrobüs kullanabilir mi?

27 Mayıs Perşembe 65 yaş ve üstü sokağa çıkabilir mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında aylardır sokağa çıkma saatleri ve toplu taşıma kullanımları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili yeni karar belli oldu. 1 Haziran'a kadar geçerli olacak kademeli normalleşme genelgesine göre 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü otobüs, minibüs, metrobüs kullanabilir mi? İşte detaylar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kademeli normalleşmede aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL