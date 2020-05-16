65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaç?
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaç?

65 yaş üstü vatandaşlara, normalleşme planı dahilinde 20 yaş altı ile birlikte belirli zamanlarda sokağa çıkma imkanı sunuldu. 10 Mayıs günü ilk kez sokaklarda olan 65 yaş ve üstü yaş grubunun 17 Mayıs Pazar günü sokağa çıkacakları saatlerde değişiklik yapıldı. Peki, 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilir?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaç?
16.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 17 Mayıs Pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri ileriye alındı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması beklendiği için 65 yaş üstü, kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların 11-15.00 şeklinde belirlenen sokağa çıkma saatleri değiştirilerek ileri bir saate alındı.

65 YAŞ ÜSTÜ SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK?

Meteorolojik verilere göre, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin bilinmesi üzerine, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı. Ancak ilerleyen günlerde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi ile 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 17 Mayıs 2020 Pazar günü 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulan yasakların ardından, sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Manşet

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