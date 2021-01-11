65 yaş üstü seyahat izni şartı var mı? Seyahat izni nasıl alınır? Seyahat izni için tıklayınız!

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. 65 yaş üstü seyahat izni şartı var mı? Seyahat izni nasıl alınır?

Toplu taşıma araçlarına getirilen yasaklar sonrası merak edilen konuların başında 65 yaş üstü seyahat izni şartı var mı? Seyahat izni nasıl alınır? gibi sorular yer almaktadır. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz. Seyahat izni için tıklayınız!

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ VAR MI?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı otobüs kullanımına da yansımaktadır. Seyahat izni ile yayınlanan yazıda; "Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır."

SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilecek. "https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru?yeni=basvuru" linki üzerinden seyahat izin belgesine başvurulabilir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün