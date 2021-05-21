65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı?

Tam kapanmanın ardından gelen kademeli normalleşme süreciyle birlikte birçok kişiyi ilgilendiren konular arasında sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları yer almakta. Peki 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilecek mi?

17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşme sürecinde en çok merak edilen konular arasında seyahat kısıtlamaları da yer almakta. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyurular ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen kararlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasından bağımsız olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

65 YAŞ ÜSTÜ I·ÇİN SEYAHAT I·ZNİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

65 yaş ve üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlarımız için seyahat izin belgesi 2 şekilde alınıyor.

1. Alo 199 Vefa Destek Hattı'nı arayabilirsiniz.

2. e-Devlet üzerinden birkaç adımı tamamlayarak izin belgesi talebinde bulunabilirsiniz. Başvuru tamamlandığında ise başvuru durumu size bir SMS ile iletiliyor.

E-DEVLET ÜZERINDEN 65 YAŞ ÜSTÜ İÇIN SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra İç İşleri Bakanlığı e-Başvuru sayfasına gitmeniz gerekiyor.

Bu alan üzerinden Başvuru Türü olarak Seyahat İzin İşlemleri'ni, Belge Türü olarak ise konaklamalı seyahat yapacaksanız. "Turizm Amaçlı Seyahat İzni Verilmesi" başlığını seçmeniz gerekiyor. Seyahat seçenekleri kalacağınız sebeplere göre farklı seçilebilir.

Bu işlemlerin ardından açılan ekranda ilgili alanları doğru şekilde doldurduktan sonra sizden istenen belgeleri sisteme yüklemeniz gerekiyor.

Tüm bilgilerin girişini yaptıktan sonra başvuruyu tamamlayabilirsiniz.