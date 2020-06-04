63 yıllık köşker İsmet amca, işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor
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63 yıllık köşker İsmet amca, işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor

63 yıllık köşker İsmet amca, işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor Mersin'de 55 yılı aynı dükkanda olmak üzere 63 yıldır köşkerlik yapan 77 yaşındaki İsmet Tamtı, korona virüs önlemleri kapsamında 3 aydır ayrı kaldığı işine geri dönerek, ayakkabı tamirine kaldığı yerden devam etmeye başladı...

04.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:49

63 yıllık köşker İsmet amca, işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Mersin'de 55 yılı aynı dükkanda olmak üzere 63 yıldır köşkerlik yapan 77 yaşındaki İsmet Tamtı, korona virüs önlemleri kapsamında 3 aydır ayrı kaldığı işine geri dönerek, ayakkabı tamirine kaldığı yerden devam etmeye başladı

MERSİN - Mersin'de 55 yılı aynı dükkanda olmak üzere 63 yıldır köşkerlik yapan 77 yaşındaki İsmet Tamtı, korona virüs önlemleri kapsamında 3 aydır ayrı kaldığı işine geri dönerek, ayakkabı tamirine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Mesleğe 15 yaşında başlayan İsmet amca, yeni normalleşmeyle yeniden iş başı yaptığı için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle alınan ilk önlemlerden biri olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dükkanını kapatıp evine kapanan İsmet Tamtı, yeni normalleşme süreciyle birlikte meslek sahibi yaşlıların kısıtlamadan muaf tutulması üzerine soluğu dükkanında aldı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde uzun yıllardın halk tarafından 'Bit Pazarı' olarak adlandırılan Zafer Çarşısındaki dükkanının kepengini bugün yeniden açan ve 77 yıllık ömrüne karşın hala çalışma azmiyle dolu olan İsmet amca, kaldığı yerden zanaatını icra etmeye başladı.

"Ömrümüz hep çalışmayla geçti"

Yeniden işbaşı yapmanın mutluluğunu İHA muhabiri ile paylaşan İsmet Tamtı, 1957 yılında 15 yaşındayken Adana'da mesleğe başladığını söyledi. O günden bugüne tam 63 yıldır kesintisiz çalıştığını belirten Köşker Tamtı, "Adana, Mersin, Tarsus, İstanbul, birçok şehirde çalıştım. Ömrümüz hep çalışmayla geçti. 1965'ten bu yana da bu dükkandayım. 65'ten bu yana buradan hiç çıkmadım" dedi.

Köşkerlik mesleğinin artık eskisi gibi olmamasından yakınan İsmet amca, "Zamanında 15 şehre iş yapardım, iyi zanaatkardım. O dönemlerde çok iş alıyordum birçok şehirden ama şimdi mahalleden bile yok. Küçük esnafın durumu hoş değil. Emekli maaşımızla idare ediyoruz" diye konuştu.

"Evde dırdır ediyor kadın, duramıyorum. Aylar sonra dükkanıma geldiğim için sevinçliyim"

Korona virüs önlemleri nedeniyle 3 aydır çalışmadığını, bugün yeniden iş başı yaptığını kaydeden Tamtı, "Bu süreçte dışarıya bile çıkmadım. Ekmeği bile torunlarıma, geline aldırıyoruz. Dışarıya bırakmadılar, evde kaldım hep. Bugün yeniden işimin başına geldim. Aylar sonra dükkanıma geldiğim için sevinçliyim. Evde dırdır ediyor kadın, evde duramıyorum. Burada arkadaşlarımın hepsi güler yüzlü. Burada çayımızı, kahvemizi içiyoruz, namazımızı kılıyoruz, sohbet ediyoruz, vaktimizi geçiriyoruz. Arkadaşlarımdan Allah razı olsun, hepsi de birbirine hürmet ediyor. Saygımız var insanlara. Elimizden geldiği kadar maddi-manevi bütün insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"47 senedir köşkerim"

Aynı çarşıda köşkerlik yapan, Mersin Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve sektörde bilirkişi olarak görev alan 54 yaşındaki Ayhan Kuş da çocukluğundan bu yana köşker olduğunu söyledi. Kuş, "35 yıldır ben işletiyorum dükkanı, çıraklığımı saymıyorum. Çıraklıkla birlikte 47 senedir yapıyorum bu mesleği" şeklinde konuştu.

Köşkerliğin şu anki durumunun vahim olduğunu belirten Kuş, "Köşkerlik şu an bitik durumda. Köşkerlik eskiden aranılan bir zanaattı. Eskiden çırak bulabiliyorduk ama şimdi biz son jenerasyonuz; ne çırak ne eleman yetişiyor. Bir de fabrikasyon olunca bütün ürünlerimiz hep imitasyon, ucuz. Bizim ürünlerimiz çok kıymetli olmadığı sürece yaptıran da yok yapmıyoruz da. Tamirat da pahalı. Daimi müşterilerimiz hala var. Kaliteli ürün alırlar, gelirler; biz de hiç sormadan ürünün en güzelini, en kalitelisini yaparız. Bizim her zaman klasik bir cümlemiz var, 'Ayakkabı ayakkabıcılardan alınır'. Nasıl ki, et kasaptan alınırsa ayakkabıyı da ayakkabıcıdan almak gerekir. İnsanlara AVM'lerden, marketlerden, işportadan ayakkabı almamalarını tavsiye etmiyorum" dedi.

63 yıllık köşker İsmet amca, işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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