62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında açılan sergiler dikkati çekiyor
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62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında açılan sergiler dikkati çekiyor

62. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında açılan sergiler dikkati çekiyor
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında açılan birbirinden güzel karikatür, fotoğraf ve minyatür sergileri büyük beğeni topluyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında açılan birbirinden güzel karikatür, fotoğraf ve minyatür sergileri büyük beğeni topluyor.

Etkinlikler kapsamında şehrin çeşitli merkezlerinde sergiler açıldı.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen sergilerin açılışını, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel birlikte yaptı.

Nasreddin Hoca Turizm Derneği'nin Fotoğraf Sergisi'nin açılışı, eski Osmanlı Bankası önünde protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Sergileri gezen protokol daha sonra sergiyi açan sanatçılara birer plaket takdim etti.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki, Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin "Hayatın içinden" konulu fotoğraf sergisi ve Ersan Perçem'in "Gelenekli Sanatlar Sergisi"nin açılışlarını yapan protokol, burada da sergileri gezip eser sahiplerine plaket takdim etti.

Son olarak Cumhuriyet Meydanında "Akşehir'in Hafızası (Fikri Er)", "Dünyanın Ortası", "Hoca Nasreddin Diyarı", "Gülmece Başkenti Akşehir (Halit Kinvan)", "Akşehir'i Seviyorum", "Geziyorum (Ahmet Er)", isimli sergilerinin açılışları yapıldı.

Vatandaşlar karikatür, fotoğraf ve minyatür sergilerini beğeniyle karşıladı.

Açılan sergiler, 10 Temmuz akşamına kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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