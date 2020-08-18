61 nerenin plaka kodu? 61 plakası nereye ait, hangi şehir? Trabzon ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 61 plakası nerenin, hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 61 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
E-5'de, Otobanda, kara yollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 61 plakasının detaylarını aktaralım.
61 NERENİN PLAKA KODU?
61 plakası hangi şehre ait : Trabzon
61 plakası Trabzon iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 61 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Trabzon şehrine ait demektir. Trabzon'un plakası 61'dir. Peki Trabzon ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?
TRABZON İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI
Plaka kodu 61 olan Trabzon'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Trabzon'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 61 Trabzon plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Trabzon merkezi plaka harfleri :
61 AC 001 - 61 AZ 999
61 D 0001 - 61 D 9999
61 DA 001 - 61 DZ 999
61 EA 001 - 61 EZ 999
61 K 0001 - 61 K 5000
61 M 0001 - 61 M 1531
61 MA 001 - 61 MZ 999
61 S 0001 - 61 S 3000
61 T 0001 - 61 T 0110
61 MA 001 - 61 MZ 999
61 CA 001 - 61 CZ 999
Maçka ilçesi plaka harfleri :
61 G 9001 - 61 G 9100
61 K 7301 - 61 K 7600
61 RA 001 - 61 RZ 999
61 S 4501 - 61 S 5000
Of ilçesi plaka harfleri :
61 FA 001 - 61 FZ 999
61 K 6801 - 61 K 7300
61 S 6501 - 61 S 7000
61 M 4501 - 61 M 5000
61 K 8501 - 61 K 8800
Sürmene ilçesi plaka harfleri :
61 G 9101 - 61 G 9200
61 K 7601 - 61 K 8000
61 S 6001 - 61 S 6500
61 SA 001 - 61 SZ 999
61 SA 001 - 61 SZ 999
Vakfıkebir ilçesi plaka harfleri :
61 HA 001 - 61 HZ 999
61 K 5301 - 61 K 5700
61 S 3501 - 61 S 4000
61 M 5501 - 61 M 6000
61 K 8801 - 61 K 9000
Beşikdüzü ilçesi plaka harfleri :
61 K 5001 - 61 K 5300
61 PA 001 - 61 PZ 999
61 S 4001 - 61 S 4500
61 M 3501 - 61 M 4000
Akçaabat ilçesi plaka harfleri :
61 K 5701 - 61 K 6200
61 K 8201 - 61 K 8500
61 KA 001 - 61 KZ 999
61 S 3001 - 61 S 3500
61 M 1601 - 61 M 2500
61 K 9001 - 61 K 9500
Arsin ilçesi plaka harfleri :
61 K 6201 - 61 K 6500
61 LA 001 - 61 LZ 999
61 S 5001 - 61 S 5500
61 M 3001 - 61 M 3500
Araklı ilçesi plaka harfleri :
61 K 6501 - 61 K 6800
61 K 8001 - 61 K 8200
61 NA 001 - 61 NZ 999
61 S 5501 - 61 S 6000
61 M 2501 - 61 M 3000
Sonuç itibariyle 61 plakası Trabzon şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.
TRABZON PLAKA KODU KAÇTIR?
Trabzon ilimizin plaka kodu 61'dir. Yollarda gördüğümüz 61 plakalı arabalar Trabzon şehrine ait demektir.
TRABZON TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Trabzon telefon alan kodu 462'dir. Yani 0462 numarasıyla başlayan telefon kodları Trabzon şehrine aittir.