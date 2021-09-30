605 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Ekim ayı oyunlarını açıkladı! - Haberler
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605 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Ekim ayı oyunlarını açıkladı!

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
605 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Ekim ayı oyunlarını açıkladı!

Amazon, Prime abonelerine özel her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi kozmetikler vermeye devam ediyor. Bu ay Amazon Prime Gaming'de Star Wars: Squadrons, Alien Isolation, Ghostrunner ve daha fazlasını ücretsiz şekilde Amazon Prime üyelerine veriyor.

Amazon Prime Gaming Ekim ayında kullanıcılarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Eylül ayında Knockout City, Sam & Max Hit the Road ve daha fazlasını ücretsiz olarak veren Amazon, Ekim ayında Starwars Squadrons, Ghostrunner, Alien Isolation'ın yanında birçok bağımsız oyun veriyor.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

605 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Ekim ayı oyunlarını açıkladı!

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AMAZON PRIME GAMING EKIM AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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