605 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Ekim ayı oyunlarını açıkladı!
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Amazon, Prime abonelerine özel her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi kozmetikler vermeye devam ediyor. Bu ay Amazon Prime Gaming'de Star Wars: Squadrons, Alien Isolation, Ghostrunner ve daha fazlasını ücretsiz şekilde Amazon Prime üyelerine veriyor.
Amazon Prime Gaming Ekim ayında kullanıcılarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Eylül ayında Knockout City, Sam & Max Hit the Road ve daha fazlasını ücretsiz olarak veren Amazon, Ekim ayında Starwars Squadrons, Ghostrunner, Alien Isolation'ın yanında birçok bağımsız oyun veriyor.
Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
AMAZON PRIME GAMING EKIM AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI
- STAR WARS: Squadrons – Origin
- Alien Isolation – Epic Games
- Ghostrunner – GOG
- Song of Horror Complete Edition
- Red Wings: Aces of the Sky
- Wallace & Gromit's Grand Adventures
- Blue Fire
- Tiny Robots Recharged
- Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escpe
- Secret Files 3
Haberler.com - Son Dakika Haberleri