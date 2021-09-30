605 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Ekim ayı oyunlarını açıkladı!

Amazon Prime Gaming Ekim ayında kullanıcılarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Eylül ayında Knockout City, Sam & Max Hit the Road ve daha fazlasını ücretsiz olarak veren Amazon, Ekim ayında Starwars Squadrons, Ghostrunner, Alien Isolation'ın yanında birçok bağımsız oyun veriyor.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

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AMAZON PRIME GAMING EKIM AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

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