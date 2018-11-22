Diyarbakır Valiliğince gerçekleştirilen Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen "Umuda El Verelim Projesi" kapsamında 600 yükümlüye meslek edinme becerisi kazandırıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen projeye cezaevinden çıktıktan sonra suça karışmış ve yasadışı madde kullanımı nedeniyle bağımlılık tedavisi gören 600 yükümlü dahil edildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyelerde yükümlüler çeşitli müzik aleti çalmayı öğrenerek, spor faaliyetlerinde bulunarak, meslek edindirmeye yönelik kurslarda istihdama yönelik beceriler kazandı.

Proje kapsamında çocuk ve genç yükümlülerin çeşitli etkinlik, gezilere katılımlarının sağlanmasıyla cezaevinden çıktıktan sonraki adaptasyon süreçlerini hızlandırmak, suç işleme ve madde kullanımına tekrar başlama riskleri ortadan kaldırıldı.

Kayapınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda projenin kapanış programında konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, bir yıl süren projenin son derece başarıya ulaşacak şekilde sonuçlandığını söyledi.

Yargı olarak hep ceza veren ve cezaevine atan kurum olarak bilindiklerini aktaran Güre, şöyle konuştu:

"Yapılan yargılama ve soruşturmaların en son aşaması olan yargısal faaliyete uğramış kişilerin topluma dönmeden son durakları olan denetimli serbestlik aşamasında toplumsal uyumu sağlamaya çalışmak, dezavantajlı dönemlerini ve travmalarını aza indirmek açısından yürütülen projede oldukça önemli sonuçlar alındı. Bu projeye çok yüksek katılım oldu ve yüksek başarı elde edildi. Bu çalışmada yükümlüler topluma geri döndüklerinde yaşadıkları travmaların minimuma inmesinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Konuşmanın ardından proje koordinatörü Emre Bilinmiş tarafından proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

Bağlama kursunda eğitim gören yükümlülerin müzik dinletisi ile devam eden program, kurslarda başarı elde eden yükümlülere sertifikaları verildi.

Program proje kapsamında yükümlülerin yapmış olduğu ebru sanatı tabloları ve el becerilerinin yer aldığı serginin açılması ve davetliler tarafından gezilmesiyle son buldu.

Programa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan ve yükümlüler katıldı.